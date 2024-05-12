خبير في الشأن الإسرائيلي: نوايا واشنطن من الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:29 GMT
11 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تعتزم مراجعة استراتيجيتها التفاوضية مع إسرائيل، و"مجلس الحرب" يقرر توسيع الهجوم على رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:27 GMT
26 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تتوسع في عملية رفح وتدعو لإخلاء مناطق جديدة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240512/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-نوايا-واشنطن-من-الرصيف-البحري-في-غزة-مشكوك-بأمرها--1088765737.html
خبير في الشأن الإسرائيلي: نوايا واشنطن من الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها
خبير في الشأن الإسرائيلي: نوايا واشنطن من الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح مشارقة، أن "الدخول المحدود للجيش الإسرائيلي إلى معبر رفح يمكن ربطه بإمكانية التحكم... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T13:04+0000
2024-05-12T13:04+0000
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1c/1088350033_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f40ddd0c601187c7f86aca5b3c0f78cc.jpg
وأوضح مشارقة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تهدف إلى إشغال الشعب الفلسطيني عبر تقديمها المساعدات والوجبات الغذائية".وشدّد بأن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين المؤيدة لوقف الحرب في غزة، تهدف إلى إلهاء الرأي العام العالمي، بغية السيطرة على القطاع في المستقبل القريب".وقال مشارقة:وجدد تأكيده أن "نوايا الإدارة الأمريكية تجاه الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها"، محذرا "من استخدامه لترحيل المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم".ولفت مشارقة إلى أن "الإدارة المصرية على علم بالنوايا الإسرائيلية"، وأن "لها خبرة طويلة في التعامل مع قرارات الاحتلال منذ العام 2005"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تراقب لجوء القيادة السياسية في إسرائيل إلى اليمين المتطرف لاستمالته وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين".وأضاف مشارقة، بالقول:وأكد أنّه "لا يمكن الوثوق أو الاعتماد على الجانب الأمريكي الذي يدّعي رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تهدف إلا للحصول على أداة حربية للسيطرة على الميدان ومساندة الجيش الإسرائيلي من جهة، وتحقيق مكاسب سياسية في الداخل الأمريكي من جهة أخرى".ونوّه مشارقة بأن "كل المعلومات القادمة من غزة تشير إلى أن الإدارة السياسية والخدماتية لا تزال تحت سيطرة حركة حماس"، وأن كل حديث عن محاولات تشكيل قوى أمنية أو ميليشيات مسلحة لتولي مسؤولية المعابر البرية وتوصيل المساعدات، هو غير صحيح".وأشار إلى أن "إسرائيل لا تتجاوب مع أي طرف عربي لحل الأزمة في غزة"، مذكرا بتشكيكها بالموقف القطري.
https://sputnikarabic.ae/20240512/خلافات-جديدة-وحادة-بين-نتنياهو-وكابينيت-الحرب-على-غزة-بسبب-رفح-الفلسطينية-1088756578.html
https://sputnikarabic.ae/20240512/9-قتلى-غالبيتهم-أطفال-إثر-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-رفح-1088751364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1c/1088350033_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cb09bd1406740e044562f0d89c7bf45a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري
حصري

خبير في الشأن الإسرائيلي: نوايا واشنطن من الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها

13:04 GMT 12.05.2024
© Photo / الجيش الإسرائيلي الرصيف البحري في قطاع غزة والذي سيخصص لنقل البضائع وإدخال المساعدات الإنسانية
الرصيف البحري في قطاع غزة والذي سيخصص لنقل البضائع وإدخال المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Photo / الجيش الإسرائيلي
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح مشارقة، أن "الدخول المحدود للجيش الإسرائيلي إلى معبر رفح يمكن ربطه بإمكانية التحكم به من قبل شركات أمريكية سعت سابقا للسيطرة على مواقع استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، تلبية لأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية".
وأوضح مشارقة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تهدف إلى إشغال الشعب الفلسطيني عبر تقديمها المساعدات والوجبات الغذائية".

ولفت إلى أن "واشنطن تسعى للتحكم في مخارج اللعبة السياسية من خلال إنشائها الرصيف العائم"، مذكرًا بأن "الاستراتيجية تلك اتبعتها القوات الأمريكية خلال احتلالها سوريا والعراق، وغيرها من الدول التي شهدت العديد من الحروب".

وشدّد بأن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين المؤيدة لوقف الحرب في غزة، تهدف إلى إلهاء الرأي العام العالمي، بغية السيطرة على القطاع في المستقبل القريب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
خلافات جديدة وحادة بين نتنياهو و"كابينيت الحرب" على غزة بسبب رفح الفلسطينية
08:32 GMT
وقال مشارقة:

الرصيف العائم الذي تعمل واشنطن على تنفيذه يمكن جره إلى شاطئ غزة، وربطه بقواعد عسكرية إسرائيلية تفصل جنوب القطاع عن شماله، ما يؤهله للعب دور حربي لا تقتصر مهامه على إدخال المساعدات الإنسانية فحسب.

وجدد تأكيده أن "نوايا الإدارة الأمريكية تجاه الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها"، محذرا "من استخدامه لترحيل المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم".

وأشاد مشارقة بـ"الموقف المصري الذي اعتبر معبر رفح خطا أحمر، ودعا إلى عدم التعرض إليه، إضافة إلى تحذيره من تهجير الفلسطينيين برا نحو الأراضي المصرية أو أراضي باقي الدول العربية والإسلامية".

ولفت مشارقة إلى أن "الإدارة المصرية على علم بالنوايا الإسرائيلية"، وأن "لها خبرة طويلة في التعامل مع قرارات الاحتلال منذ العام 2005"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تراقب لجوء القيادة السياسية في إسرائيل إلى اليمين المتطرف لاستمالته وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين".
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
9 قتلى غالبيتهم من الأطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة
02:12 GMT
وأضاف مشارقة، بالقول:

مصر حذرت من اعتبار الرصيف العائم وسيلة لتسهيل عملية إخراج الفلسطينيين من أرضهم ونقلهم على متن سفن وبواخر كبيرة.

وأكد أنّه "لا يمكن الوثوق أو الاعتماد على الجانب الأمريكي الذي يدّعي رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تهدف إلا للحصول على أداة حربية للسيطرة على الميدان ومساندة الجيش الإسرائيلي من جهة، وتحقيق مكاسب سياسية في الداخل الأمريكي من جهة أخرى".
ونوّه مشارقة بأن "كل المعلومات القادمة من غزة تشير إلى أن الإدارة السياسية والخدماتية لا تزال تحت سيطرة حركة حماس"، وأن كل حديث عن محاولات تشكيل قوى أمنية أو ميليشيات مسلحة لتولي مسؤولية المعابر البرية وتوصيل المساعدات، هو غير صحيح".
وأشار إلى أن "إسرائيل لا تتجاوب مع أي طرف عربي لحل الأزمة في غزة"، مذكرا بتشكيكها بالموقف القطري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلي في رفح.. فيديو وصور13:05 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала