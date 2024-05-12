https://sputnikarabic.ae/20240512/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-نوايا-واشنطن-من-الرصيف-البحري-في-غزة-مشكوك-بأمرها--1088765737.html

خبير في الشأن الإسرائيلي: نوايا واشنطن من الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها

خبير في الشأن الإسرائيلي: نوايا واشنطن من الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح مشارقة، أن "الدخول المحدود للجيش الإسرائيلي إلى معبر رفح يمكن ربطه بإمكانية التحكم... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T13:04+0000

2024-05-12T13:04+0000

2024-05-12T13:04+0000

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وأوضح مشارقة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تهدف إلى إشغال الشعب الفلسطيني عبر تقديمها المساعدات والوجبات الغذائية".وشدّد بأن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين المؤيدة لوقف الحرب في غزة، تهدف إلى إلهاء الرأي العام العالمي، بغية السيطرة على القطاع في المستقبل القريب".وقال مشارقة:وجدد تأكيده أن "نوايا الإدارة الأمريكية تجاه الرصيف البحري في غزة مشكوك بأمرها"، محذرا "من استخدامه لترحيل المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم".ولفت مشارقة إلى أن "الإدارة المصرية على علم بالنوايا الإسرائيلية"، وأن "لها خبرة طويلة في التعامل مع قرارات الاحتلال منذ العام 2005"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تراقب لجوء القيادة السياسية في إسرائيل إلى اليمين المتطرف لاستمالته وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين".وأضاف مشارقة، بالقول:وأكد أنّه "لا يمكن الوثوق أو الاعتماد على الجانب الأمريكي الذي يدّعي رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تهدف إلا للحصول على أداة حربية للسيطرة على الميدان ومساندة الجيش الإسرائيلي من جهة، وتحقيق مكاسب سياسية في الداخل الأمريكي من جهة أخرى".ونوّه مشارقة بأن "كل المعلومات القادمة من غزة تشير إلى أن الإدارة السياسية والخدماتية لا تزال تحت سيطرة حركة حماس"، وأن كل حديث عن محاولات تشكيل قوى أمنية أو ميليشيات مسلحة لتولي مسؤولية المعابر البرية وتوصيل المساعدات، هو غير صحيح".وأشار إلى أن "إسرائيل لا تتجاوب مع أي طرف عربي لحل الأزمة في غزة"، مذكرا بتشكيكها بالموقف القطري.

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