https://sputnikarabic.ae/20240512/خلافات-جديدة-وحادة-بين-نتنياهو-وكابينيت-الحرب-على-غزة-بسبب-رفح-الفلسطينية-1088756578.html

خلافات جديدة وحادة بين نتنياهو و"كابينيت الحرب" على غزة بسبب رفح الفلسطينية

خلافات جديدة وحادة بين نتنياهو و"كابينيت الحرب" على غزة بسبب رفح الفلسطينية

سبوتنيك عربي

كشفت قناة إسرائيلية، أمس السبت، عن خلافات جديدة وحادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" على غزة، على رأسهم وزير الدفاع، يوآف... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T08:32+0000

2024-05-12T08:32+0000

2024-05-12T08:32+0000

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن "حالة من الغضب تكتنف نتنياهو، نتيجة عقد غالانت، جلسة نقاش استراتيجي بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة دون مشاركته أو إطلاعه".وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "الجلسة التي عقدها غالانت، حضرها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين، وبحثت العملية العسكرية في رفح واليوم التالي للحرب، والبديل عن حركة حماس في القطاع".وبدوره، أعرب نتنياهو، عن غضبه من عقد تلك الجلسة دون علمه، موضحا لرئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، أن جهازي "الشاباك" و"الموساد" تابعين لرئيس الوزراء، فيما أشار وزير الدفاع إلى أن "نتنياهو لم يجر مثل هذه المناقشات الاستراتيجيةط.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستقالة مسؤول إسرائيلي بارز بمجلس الأمن القومي، بسبب سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن يورام حمو، المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد تقدم باستقالته من منصبه.وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن يورام حمو، لم يتقدم باستقالته بسبب الفشل في عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن بسبب عدم اتخاذ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أي قرارات بشأن اليوم التالي للحرب على غزة وعودة العمليات شمالي القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240512/استقالة-مسؤول-إسرائيلي-بارز-بمجلس-الأمن-القومي-بسبب-سياسات-نتنياهو-1088754634.html

https://sputnikarabic.ae/20240512/جنرال-إسرائيلي-علينا-الاكتفاء-بما-حققناه-من-إنجازات-عسكرية-في-غزة-والأولوية-لإعادة-المحتجزين-1088753793.html

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