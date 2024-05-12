https://sputnikarabic.ae/20240512/خلال-يوم-واحد-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-أكثر-من-150-هدفا-في-غزة-1088765854.html

خلال يوم واحد.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 150 هدفا في غزة

خلال يوم واحد.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 150 هدفا في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تدميره لأكثر من 150 هدفا في قطاع غزة خلال يوم واحد. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T12:46+0000

2024-05-12T12:46+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه تدمير ما يزيد على 150 هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يحارب في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما بين الجنوب في مدينة رفح والشمال في جباليا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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