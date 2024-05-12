https://sputnikarabic.ae/20240512/روسيا-تطالب-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بإدانة-هجمات-كييف-على-المناطق-المدنية-في-بيلغورود-1088768022.html
روسيا تطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإدانة هجمات كييف على المناطق المدنية في بيلغورود
روسيا تطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإدانة هجمات كييف على المناطق المدنية في بيلغورود
سبوتنيك عربي
دعت روسيا قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخاصة الرئاسة المالطية، إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على المناطق المدنية في بيلغورود، والذي... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T14:24+0000
2024-05-12T14:24+0000
2024-05-12T14:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان: "الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنه نظام كييف اليوم على المناطق المدنية في بيلغورود، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، تم تنفيذه باستخدام أسلحة قدمتها دول الناتو. ونحن نطالب قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخاصة الرئاسة المالطية، بإدانة تلك الأعمال الإجرامية بشدة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود، بعدد من الصواريخ.القوات الروسية تعترض 12 قذيفة لمنظومة "فامبير" الصاروخية فوق بيلغورودوفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20240512/الخارجية-الروسية-رعاة-نظام-كييف-الأجانب-لهم-علاقة-مباشرة-بالهجوم-الإرهابي-على-بيلغورود-1088764214.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإدانة هجمات كييف على المناطق المدنية في بيلغورود
دعت روسيا قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخاصة الرئاسة المالطية، إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على المناطق المدنية في بيلغورود، والذي أسفر إصابة نحو 20 شخصا.
وذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان: "الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنه نظام كييف اليوم على المناطق المدنية في بيلغورود، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، تم تنفيذه باستخدام أسلحة قدمتها دول الناتو. ونحن نطالب قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخاصة الرئاسة المالطية، بإدانة تلك الأعمال الإجرامية بشدة".
وأضافت أنه "لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الوحشية الواضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل نظام كييف".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود
، بعدد من الصواريخ.
وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو (أيار الجاري)، حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".
وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.