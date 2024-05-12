https://sputnikarabic.ae/20240512/سلطات-دونيتسك-تصف-زيلينسكي-و-بوروشينكو-بـمجرمي-الحرب-1088755917.html
سلطات دونيتسك تصف زيلينسكي و بوروشينكو بـ"مجرمي الحرب"
سلطات دونيتسك تصف زيلينسكي و بوروشينكو بـ"مجرمي الحرب"
سبوتنيك عربي
وصف دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، وممثلين آخرين... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T08:18+0000
2024-05-12T08:18+0000
2024-05-12T08:18+0000
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وقال بوشيلين: "للتوضيح إنهم مجرمون حتى من موقف التشريع الأوكراني من انتهاك قوانين أوكرانيا، من انتهاك دستور أوكرانيا. وقد أثر ذلك على جميع الذين اتخذوا قرارات معينة، بدءًا من تورتشينوف (الكسندر) وأفاكوف (ارسين وزير الداخلية الأوكراني الأسبق) وبوروشينكو (بترو الرئيس الأوكراني السابق) وغيرهم. ولكن هنا، وفقًا للقانون الأوكراني، هم مجرمون. من الواضح تمامًا أنه من موقف تشريعات جمهورية دونيتسك، أو من موقف التشريعات الروسية الآن، بالطبع، هؤلاء الأوغاد مجرمون، وفي كثير من النواحي مجرمو حرب".وشدد بوشلين على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، كلًا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي، مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.وأدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم أمس السبت، لقائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، والعديد من المسوؤلين الحاليين والسابقين على قائمة المطلوبين.
https://sputnikarabic.ae/20240508/مستشار-سابق-في-البنتاغون-نظام-كييف-يعاني-من-أزمة-قد-تنتهي-باستقالة-زيلينسكي-1088642449.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
سلطات دونيتسك تصف زيلينسكي و بوروشينكو بـ"مجرمي الحرب"
وصف دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، وممثلين آخرين لنظام كييف بمجرمي الحرب، وقال إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
وقال بوشيلين: "للتوضيح إنهم مجرمون حتى من موقف التشريع الأوكراني من انتهاك قوانين أوكرانيا، من انتهاك دستور أوكرانيا. وقد أثر ذلك على جميع الذين اتخذوا قرارات معينة، بدءًا من تورتشينوف (الكسندر) وأفاكوف (ارسين وزير الداخلية الأوكراني الأسبق) وبوروشينكو (بترو الرئيس الأوكراني السابق) وغيرهم. ولكن هنا، وفقًا للقانون الأوكراني، هم مجرمون. من الواضح تمامًا أنه من موقف تشريعات جمهورية دونيتسك، أو من موقف التشريعات الروسية الآن، بالطبع، هؤلاء الأوغاد مجرمون، وفي كثير من النواحي مجرمو حرب".
وشدد بوشلين على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، كلًا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
، والرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.
وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي، مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، قائد القوات البرية بالقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.
وأدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم أمس السبت، لقائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، والعديد من المسوؤلين الحاليين والسابقين على قائمة المطلوبين.