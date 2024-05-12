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13 د
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مساحة حرة
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11 د
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30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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"حماس" تعتزم مراجعة استراتيجيتها التفاوضية مع إسرائيل، و"مجلس الحرب" يقرر توسيع الهجوم على رفح
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https://sputnikarabic.ae/20240512/سوريا-تنظم-أولمبياد-المعلوماتية-الدولي-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1088760040.html
سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه... صور وفيديو
سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت 20 فرقة مدرسية من 10 دول عربية وأجنبية، منافسات "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للفرق (IIOT 2024) بنسخته السابعة، والذي تستضيفه سوريا للمرة الأولى، في... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T11:34+0000
2024-05-12T11:47+0000
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وأكدت هالة الدقاق، رئيسة هيئة التميز والإبداع السورية، في كلمة لها خلال افتتاح الأولمبياد، أن "أهمية استضافة دمشق للدورة السابعة من أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية تأتي من ثقل هذا الحدث في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية وسباقاته الدولية، إضافة إلى ما تؤكده هذه الاستضافة على أن سوريا وعبر تاريخها المليء بالأزمات والتحديات تبقى مليئة أيضاً بالكفاءات والقدرات والخبرات النوعية التي تعمل الهيئة على احتضانها ورعاية المواهب السورية المبدعة أينما كل وحيث ما كانت".بدوره، أوضح الدكتور، عمار النحاس، رئيس اللجنة العلمية لاختصاص المعلوماتية في الهيئة، أن" أولمبياد المعلوماتية الدولي هي مسابقة تتميز بالمشاركة الجماعية للطلاب وتحفز روح العمل الجماعي، حيث يشارك طلاب الثانوية فيها عبر فرق مكونة من أربع طلاب ومدرب للفريق".وأشار النحاس إلى أن "كل دولة من الدول المشاركة في الأولمبياد تجري التصفيات الخاصة بها على مستويات عدة، وصولاً إلى اختيار الفرق الخمس الأولى المتميزة على المستوى الوطني، وذلك بهدف تحفيز المدارس الثانوية على تطوير المناهج المعلوماتية وإدخال الفكر المعلوماتي باعتباره أصبح ضرورة في العصر الحالي".وأضاف النحاس: وبيّن أن "فرقا متخصصة سورية نفذت عملية مراقبة جميع الفرق المشاركة، وذلك بعد مطالبة الدول المشاركة في الأولمبياد بتجهيز قاعات مراقبة عبر الإنترنت لفرقها المشاركة هذا العام لضمان نزاهة النتائج ودقتها".ويترواح عدد المسائل التي يجب حلها من قبل الطلاب في الفرق المشاركة بالأولمبياد بين 10 إلى 7 مسائل خلال مدة زمنية تصل إلى أربع ساعات، وهي مسائل بحاجة إلى حل برمجي، الأمر الذي يتطلب خبرة كبيرة في مجال اللغات البرمجية من قبل أعضاء الفرق، حيث يكتب الطلاب الحلول البرمجية لهذه المسائل ضمن أنظمة خاصة، التي بدورها تصحح الحلول تلقائيا وتُظهر النتائج بشكل أوتوماتيكي للطلاب، وفي نهاية الأولمبياد تعقد اللجان الدولية المختصة والمشرفة على المسابقة اجتماعاً، ويتم تقييم المسابقة والنتائج وتحديد الجوائز التي سيحصل عليها الطلاب.يذكر أن سوريا تشارك بخمسة فرق ممن احتلوا المراتب الأولى في التصفيات النهائية الوطنية، التي أقيمت في الـ15 من شهر مارس/آذار الماضي، وكان فريق "Binary Brigades" من محافظة حلب، قد احتل المرتبة الأولى في التصفيات الوطنية وحصد الميدالية الذهبية، بينما كانت المرتبة الثانية لكل من محافظتي دمشق واللاذقية ليحصد كل من فريقي "Ah-Le-Le,Orashi zo" و"Aram Missìng We Are" ميداليتين فضيتين، و احتل كل من فريقي"Biquadratic" اللاذقية، و"Loading" حلب المرتبة الثالثة ليحصدا ميداليّتين برونزيتين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه... صور وفيديو

11:34 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 11:47 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
دمشق تحتض أولمبياد المعلوماتية الدولي للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
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حصري
بدأت 20 فرقة مدرسية من 10 دول عربية وأجنبية، منافسات "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للفرق (IIOT 2024) بنسخته السابعة، والذي تستضيفه سوريا للمرة الأولى، في الفترة بين الـ10 و13 مايو/ أيار 2024، عبر إجراء الاختبار الرسمي للمسابقة لمدة 4 ساعات متواصلة، ومراقبة من قبل لجنة المراقبة السورية.
وأكدت هالة الدقاق، رئيسة هيئة التميز والإبداع السورية، في كلمة لها خلال افتتاح الأولمبياد، أن "أهمية استضافة دمشق للدورة السابعة من أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية تأتي من ثقل هذا الحدث في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية وسباقاته الدولية، إضافة إلى ما تؤكده هذه الاستضافة على أن سوريا وعبر تاريخها المليء بالأزمات والتحديات تبقى مليئة أيضاً بالكفاءات والقدرات والخبرات النوعية التي تعمل الهيئة على احتضانها ورعاية المواهب السورية المبدعة أينما كل وحيث ما كانت".
بدوره، أوضح الدكتور، عمار النحاس، رئيس اللجنة العلمية لاختصاص المعلوماتية في الهيئة، أن" أولمبياد المعلوماتية الدولي هي مسابقة تتميز بالمشاركة الجماعية للطلاب وتحفز روح العمل الجماعي، حيث يشارك طلاب الثانوية فيها عبر فرق مكونة من أربع طلاب ومدرب للفريق".
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
دمشق تحتض أولمبياد المعلوماتية الدولي للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
دمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأشار النحاس إلى أن "كل دولة من الدول المشاركة في الأولمبياد تجري التصفيات الخاصة بها على مستويات عدة، وصولاً إلى اختيار الفرق الخمس الأولى المتميزة على المستوى الوطني، وذلك بهدف تحفيز المدارس الثانوية على تطوير المناهج المعلوماتية وإدخال الفكر المعلوماتي باعتباره أصبح ضرورة في العصر الحالي".
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
دمشق تحتض أولمبياد المعلوماتية الدولي للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
دمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأضاف النحاس:

في هذا العام المشاركة الدولية ضمن الأولمبياد تم تنظيمها من قبل سوريا، فيما نظمت العام الماضي في مصر وقبلها في إيطاليا، وهذا العام وبسبب الظروف الإقليمية والدولية لم تستطع فرق الدول المشاركة من القدوم إلى سوريا والحضور فيزيائيا إلى المسابقة، إلا أن هذه الفرق شاركت من بلدانها عبر الشبكة العنكبوتية والحواسيب.

© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
دمشق تحتض أولمبياد المعلوماتية الدولي للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
دمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
© Sputnik . Wasel Hmeida
وبيّن أن "فرقا متخصصة سورية نفذت عملية مراقبة جميع الفرق المشاركة، وذلك بعد مطالبة الدول المشاركة في الأولمبياد بتجهيز قاعات مراقبة عبر الإنترنت لفرقها المشاركة هذا العام لضمان نزاهة النتائج ودقتها".
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
دمشق تحتض أولمبياد المعلوماتية الدولي للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
دمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
© Sputnik . Wasel Hmeida
ويترواح عدد المسائل التي يجب حلها من قبل الطلاب في الفرق المشاركة بالأولمبياد بين 10 إلى 7 مسائل خلال مدة زمنية تصل إلى أربع ساعات، وهي مسائل بحاجة إلى حل برمجي، الأمر الذي يتطلب خبرة كبيرة في مجال اللغات البرمجية من قبل أعضاء الفرق، حيث يكتب الطلاب الحلول البرمجية لهذه المسائل ضمن أنظمة خاصة، التي بدورها تصحح الحلول تلقائيا وتُظهر النتائج بشكل أوتوماتيكي للطلاب، وفي نهاية الأولمبياد تعقد اللجان الدولية المختصة والمشرفة على المسابقة اجتماعاً، ويتم تقييم المسابقة والنتائج وتحديد الجوائز التي سيحصل عليها الطلاب.
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
دمشق تحتض أولمبياد المعلوماتية الدولي للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
دمشق تحتض "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه
© Sputnik . Wasel Hmeida
يذكر أن سوريا تشارك بخمسة فرق ممن احتلوا المراتب الأولى في التصفيات النهائية الوطنية، التي أقيمت في الـ15 من شهر مارس/آذار الماضي، وكان فريق "Binary Brigades" من محافظة حلب، قد احتل المرتبة الأولى في التصفيات الوطنية وحصد الميدالية الذهبية، بينما كانت المرتبة الثانية لكل من محافظتي دمشق واللاذقية ليحصد كل من فريقي "Ah-Le-Le,Orashi zo" و"Aram Missìng We Are" ميداليتين فضيتين، و احتل كل من فريقي"Biquadratic" اللاذقية، و"Loading" حلب المرتبة الثالثة ليحصدا ميداليّتين برونزيتين.
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

سوريا تنظم &quot;أولمبياد المعلوماتية الدولي&quot; للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

1/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

2/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

3/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

4/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

5/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

6/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

7/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

8/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

9/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

10/10
© Sputnik . Wasel Hmeida

سوريا تنظم "أولمبياد المعلوماتية الدولي" للمرة الأولى في تاريخه

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