https://sputnikarabic.ae/20240512/سو-34-الروسية-تستهدف-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088755692.html
"سو-34" الروسية تستهدف معاقل القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"سو-34" الروسية تستهدف معاقل القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، باستهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بقنابل من طراز "فاب-500"، في... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T07:23+0000
2024-05-12T07:23+0000
2024-05-12T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة "سو-34" قنابل "فاب-500" على رؤوس المسلحين"، موضحة أنه تم استهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" الروسية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المححدة تمت إصابتها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"سو-34" الروسية تستهدف معاقل القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، باستهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بقنابل من طراز "فاب-500"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة "سو-34" قنابل "فاب-500" على رؤوس المسلحين"، موضحة أنه تم استهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" الروسية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المححدة تمت إصابتها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.