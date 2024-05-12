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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/ضابط-فرنسي-يكشف-نتائج-الضربة-الروسية-بالقرب-خاركوف-1088781488.html
ضابط فرنسي يكشف نتائج الضربة الروسية بالقرب خاركوف
ضابط فرنسي يكشف نتائج الضربة الروسية بالقرب خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد الجنرال الفرنسي، فرانسوا شوفينسي، بأن هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف سيجبر القوات المسلحة الأوكرانية على سحب الاحتياطيات إلى هناك من اتجاهات أخرى،... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T20:39+0000
2024-05-12T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
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وقال خلال مقابلة: "سيضطر الأوكرانيون (بسبب عملية الجيش الروسي بالقرب من خاركوف) إلى إزالة الوحدات من أماكن أخرى لنقلها إلى هناك (إلى مقاطعة خاركوف)، وبالتالي فإن ذلك سيضعف قطاعات أخرى من الجبهة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."غراد" الروسية تستهدف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240512/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يكشف-عن-تفاقم-الوضع-على-جبهات-القتال-1088766961.html
https://sputnikarabic.ae/20240512/بلينكن-واشنطن-مستعدة-لتسريع-وتيرة-الإمدادات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-بغية-تهديد-القرم-1088771139.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

ضابط فرنسي يكشف نتائج الضربة الروسية بالقرب خاركوف

20:39 GMT 12.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أفاد الجنرال الفرنسي، فرانسوا شوفينسي، بأن هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف سيجبر القوات المسلحة الأوكرانية على سحب الاحتياطيات إلى هناك من اتجاهات أخرى، ما سيضعف الدفاع الأوكراني.
وقال خلال مقابلة: "سيضطر الأوكرانيون (بسبب عملية الجيش الروسي بالقرب من خاركوف) إلى إزالة الوحدات من أماكن أخرى لنقلها إلى هناك (إلى مقاطعة خاركوف)، وبالتالي فإن ذلك سيضعف قطاعات أخرى من الجبهة".
وأوضح أن القتال في الشمال الشرقي سيجبر أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية على إعادة توزيع الذخيرة وإنفاقها بشكل مكثف خارج دونباس.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن تفاقم الوضع على جبهات القتال
13:32 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
بلينكن: واشنطن مستعدة لتسريع وتيرة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بغية تهديد القرم
16:57 GMT
"غراد" الروسية تستهدف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
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