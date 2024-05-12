https://sputnikarabic.ae/20240512/ضابط-فرنسي-يكشف-نتائج-الضربة-الروسية-بالقرب-خاركوف-1088781488.html
ضابط فرنسي يكشف نتائج الضربة الروسية بالقرب خاركوف
ضابط فرنسي يكشف نتائج الضربة الروسية بالقرب خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد الجنرال الفرنسي، فرانسوا شوفينسي، بأن هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف سيجبر القوات المسلحة الأوكرانية على سحب الاحتياطيات إلى هناك من اتجاهات أخرى،... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T20:39+0000
2024-05-12T20:39+0000
2024-05-12T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
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وقال خلال مقابلة: "سيضطر الأوكرانيون (بسبب عملية الجيش الروسي بالقرب من خاركوف) إلى إزالة الوحدات من أماكن أخرى لنقلها إلى هناك (إلى مقاطعة خاركوف)، وبالتالي فإن ذلك سيضعف قطاعات أخرى من الجبهة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."غراد" الروسية تستهدف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
ضابط فرنسي يكشف نتائج الضربة الروسية بالقرب خاركوف
أفاد الجنرال الفرنسي، فرانسوا شوفينسي، بأن هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف سيجبر القوات المسلحة الأوكرانية على سحب الاحتياطيات إلى هناك من اتجاهات أخرى، ما سيضعف الدفاع الأوكراني.
وقال خلال مقابلة: "سيضطر الأوكرانيون (بسبب عملية الجيش الروسي بالقرب من خاركوف) إلى إزالة الوحدات من أماكن أخرى لنقلها إلى هناك (إلى مقاطعة خاركوف)، وبالتالي فإن ذلك سيضعف قطاعات أخرى من الجبهة".
وأوضح أن القتال في الشمال الشرقي سيجبر أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية على إعادة توزيع الذخيرة وإنفاقها بشكل مكثف خارج دونباس.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.