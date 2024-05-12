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من الملعب
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مساحة حرة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
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أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sputnikarabic.ae/20240512/عبد-اللهيان-السلام-في-المنطقة-لن-يتحقق-إلا-بعد-نزع-السلاح-النووي-من-إسرائيل-1088772100.html
عبد اللهيان: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل
عبد اللهيان: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T17:15+0000
2024-05-12T17:15+0000
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وقال عبد اللهيان، في خطابه في "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران: "لن يتحقق السلام في المنطقة إلا بعد نزع السلاح النووي من الكيان الصهيوني".وتابع عبد اللهيان أن "تحويل المنطقة إلى مستودع أسلحة لا يحقق الأمن لأي دولة من دولها"، مؤكدًا أن "انعدام الأمن في جزء من المنطقة يجعل المنطقة بأكملها غير آمنة".وأشار عبد اللهيان إلى أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها هي إحدى علامات الحوار العربي الإيراني، وأن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين.وتقام فعاليات "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران تحت شعار "من أجل التعاون والتفاعل"، الذي يُنظم بشكل مشترك من قبل مركز الجزيرة للدراسات والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين العرب والإيرانيين.وكانت الرياض وطهران قد تبادلتا العام الماضي إعادة فتح السفارات والقنصليات، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240421/في-ظل-التوترات-الحالية-ما-مستقبل-العلاقات-بين-السعودية-مع-إيران-وإسرائيل--1088164854.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, إسرائيل

عبد اللهيان: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل

17:15 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل.
وقال عبد اللهيان، في خطابه في "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران: "لن يتحقق السلام في المنطقة إلا بعد نزع السلاح النووي من الكيان الصهيوني".

الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون دول المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وتابع عبد اللهيان أن "تحويل المنطقة إلى مستودع أسلحة لا يحقق الأمن لأي دولة من دولها"، مؤكدًا أن "انعدام الأمن في جزء من المنطقة يجعل المنطقة بأكملها غير آمنة".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
في ظل التوترات الحالية... ما مستقبل العلاقات بين السعودية مع إيران وإسرائيل
21 أبريل, 15:46 GMT
وأشار عبد اللهيان إلى أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها هي إحدى علامات الحوار العربي الإيراني، وأن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين.

عودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها هي إحدى علامات الحوار العربي الإيراني، ونعتقد أن إيران والسعودية لديهما فرص كثيرة للتعاون بما لديهما من إمكانيات في المنطقة والعالم الإسلامي.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وتقام فعاليات "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران تحت شعار "من أجل التعاون والتفاعل"، الذي يُنظم بشكل مشترك من قبل مركز الجزيرة للدراسات والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين العرب والإيرانيين.
وكانت الرياض وطهران قد تبادلتا العام الماضي إعادة فتح السفارات والقنصليات، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.
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