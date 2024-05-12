https://sputnikarabic.ae/20240512/عبد-اللهيان-السلام-في-المنطقة-لن-يتحقق-إلا-بعد-نزع-السلاح-النووي-من-إسرائيل-1088772100.html
عبد اللهيان: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل
عبد اللهيان: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T17:15+0000
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وقال عبد اللهيان، في خطابه في "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران: "لن يتحقق السلام في المنطقة إلا بعد نزع السلاح النووي من الكيان الصهيوني".وتابع عبد اللهيان أن "تحويل المنطقة إلى مستودع أسلحة لا يحقق الأمن لأي دولة من دولها"، مؤكدًا أن "انعدام الأمن في جزء من المنطقة يجعل المنطقة بأكملها غير آمنة".وأشار عبد اللهيان إلى أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها هي إحدى علامات الحوار العربي الإيراني، وأن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين.وتقام فعاليات "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران تحت شعار "من أجل التعاون والتفاعل"، الذي يُنظم بشكل مشترك من قبل مركز الجزيرة للدراسات والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين العرب والإيرانيين.وكانت الرياض وطهران قد تبادلتا العام الماضي إعادة فتح السفارات والقنصليات، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240421/في-ظل-التوترات-الحالية-ما-مستقبل-العلاقات-بين-السعودية-مع-إيران-وإسرائيل--1088164854.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, إيران, إسرائيل
عبد اللهيان: السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل.
وقال عبد اللهيان، في خطابه في "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران: "لن يتحقق السلام في المنطقة إلا بعد نزع السلاح النووي من الكيان الصهيوني".
الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون دول المنطقة.
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وتابع عبد اللهيان أن "تحويل المنطقة إلى مستودع أسلحة لا يحقق الأمن لأي دولة من دولها"، مؤكدًا أن "انعدام الأمن في جزء من المنطقة يجعل المنطقة بأكملها غير آمنة".
وأشار عبد اللهيان إلى أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها هي إحدى علامات الحوار العربي الإيراني، وأن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين.
عودة العلاقات السعودية الإيرانية إلى طبيعتها هي إحدى علامات الحوار العربي الإيراني، ونعتقد أن إيران والسعودية لديهما فرص كثيرة للتعاون بما لديهما من إمكانيات في المنطقة والعالم الإسلامي.
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وتقام فعاليات "الدورة الثالثة للحوار الإيراني-العربي" في العاصمة طهران تحت شعار "من أجل التعاون والتفاعل"، الذي يُنظم بشكل مشترك من قبل مركز الجزيرة للدراسات والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين العرب والإيرانيين.
وكانت الرياض وطهران قد تبادلتا العام الماضي إعادة فتح السفارات والقنصليات، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.