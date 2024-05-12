"غراد" الروسية تستهدف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم راجمة الصواريخ الروسية من طراز "غراد" باستهداف معاقل ومخابئ القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أن طاقم راجمة "غراد ملرس" عيار 122 ملم، التابع لوحدة قوات الحرس المحمولة جواً من وحدات قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، قامت بإطلاق النار على القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى وعلى الجزر في دلتا نهر دنيبر.
💥الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقيام طاقم راجمة الصواريخ الروسية "غراد"، باستهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبحسب الوزارة فإن الضربة دمرت مركبتين عسكريتين وحيّدت 10 عسكريين أوكرانيين pic.twitter.com/sgTlSrgikZ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 12, 2024
وأشار البيان إلى أن الضربة دمرت مركبتين عسكريتين أوكرانيتين وحيّدت 10 عسكريين أوكرانيين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.