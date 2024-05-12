https://sputnikarabic.ae/20240512/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يكشف-عن-تفاقم-الوضع-على-جبهات-القتال-1088766961.html
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن تفاقم الوضع على جبهات القتال
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن تفاقم الوضع على جبهات القتال
سبوتنيك عربي
كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الوضع على الجبهة متفاقم، وأن القوات الروسية تهاجم بنشاط في عدة اتجاهات. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T13:32+0000
2024-05-12T13:32+0000
2024-05-12T13:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سيرسكي: "الوضع على الجبهة لا يزال متوترا، القوات الروسية تهاجم بشكل نشط وحداتنا في عدة اتجاهات بهدف التقدم بشكل أعمق في المنطقة".وأضاف: "تستمر المعارك الساخنة في اتجاهات كوبيانسك وسيفرسك وليمانسك وبوكروفسك، والوضع يتغير بشكل ديناميكي للغاية، ولتعزيز الدفاع، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة ويتم اتخاذ القرارات على الفور".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، أسقطت 6 مروحيات و36 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240512/غراد-الروسية-تستهدف-معاقل-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088763422.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يكشف عن تفاقم الوضع على جبهات القتال
كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أن الوضع على الجبهة متفاقم، وأن القوات الروسية تهاجم بنشاط في عدة اتجاهات.
وقال سيرسكي: "الوضع على الجبهة لا يزال متوترا، القوات الروسية تهاجم بشكل نشط وحداتنا في عدة اتجاهات بهدف التقدم بشكل أعمق في المنطقة".
وأشار سيرسكي إلى تفاقم الوضع في مقاطعة خاركوف هذا الأسبوع، في حين يستمر القتال في المناطق الحدودية.
وأضاف: "تستمر المعارك الساخنة في اتجاهات كوبيانسك وسيفرسك وليمانسك وبوكروفسك، والوضع يتغير بشكل ديناميكي للغاية، ولتعزيز الدفاع، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة ويتم اتخاذ القرارات على الفور".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، أسقطت 6 مروحيات و36 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.