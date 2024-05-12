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كوريا الشمالية تعرب عن دعمها الكامل لنيل فلسطين عضويتها في الأمم المتحدة
كوريا الشمالية تعرب عن دعمها الكامل لنيل فلسطين عضويتها في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن "بيونغ يانغ تؤيد تماما قرار الأمم المتحدة الخاص بمنح العضوية الكاملة لفلسطين"، منتقدة أمريكا لاستخدامها... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T12:25+0000
2024-05-12T12:25+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "كوريا الشمالية تؤيد ذلك تماما"، مشيرًا إلى أن حقوق الفلسطينيين "تنتهك بلا رحمة" من جانب أمريكا، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي الشهر الماضي، استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي، الذي يعترف بالعضوية الكاملة لفلسطين، وهو الوضع الذي سعى الفلسطينيون إليه منذ فترة طويلة في الأمم المتحدة.وتعد فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، منذ عام 2012.وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، اعتماد قرار ينص على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن اعتماد القرار جاء بعدما صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/ مايو 1948.وأكد مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة على دعمه الثابت، وفقا للقانون الدولي، لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وشروط اتفاق مدريد المرجعية، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.وأضاف مشروع القرار أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، مؤكدا وضعه في الاعتبار أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77 والصين.وشدد مشروع القرار على أن العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، والتي ترى المنظمة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي.واقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشرع. وبحسب المشروع فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20231026/كوريا-الشمالية-تتهم-إسرائيل-بارتكاب-جريمة-حرب-في-غزة-برعاية-أمريكية-1082483232.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

كوريا الشمالية تعرب عن دعمها الكامل لنيل فلسطين عضويتها في الأمم المتحدة

12:25 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
علم كوريا الشمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن "بيونغ يانغ تؤيد تماما قرار الأمم المتحدة الخاص بمنح العضوية الكاملة لفلسطين"، منتقدة أمريكا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "كوريا الشمالية تؤيد ذلك تماما"، مشيرًا إلى أن حقوق الفلسطينيين "تنتهك بلا رحمة" من جانب أمريكا، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وفي الشهر الماضي، استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي، الذي يعترف بالعضوية الكاملة لفلسطين، وهو الوضع الذي سعى الفلسطينيون إليه منذ فترة طويلة في الأمم المتحدة.
وتعد فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، منذ عام 2012.
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وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، اعتماد قرار ينص على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن اعتماد القرار جاء بعدما صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.
يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار/ مايو 1948.
وأكد مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة على دعمه الثابت، وفقا للقانون الدولي، لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وشروط اتفاق مدريد المرجعية، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
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وأضاف مشروع القرار أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، مؤكدا وضعه في الاعتبار أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77 والصين.
وشدد مشروع القرار على أن العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، والتي ترى المنظمة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي.
واقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشرع. وبحسب المشروع فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".
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