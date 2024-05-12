https://sputnikarabic.ae/20240512/مأساة-في-الجزائر-وفاة-10-أشخاص-غرقا-في-يوم-واحد-1088757046.html
مأساة في الجزائر... وفاة 10 أشخاص غرقا في يوم واحد
مأساة في الجزائر... وفاة 10 أشخاص غرقا في يوم واحد
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر، أمس السبت، فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T09:09+0000
2024-05-12T09:09+0000
2024-05-12T09:09+0000
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وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" بولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة "الجزائر الجديدة".وأفادت قناة "العربية"، أنه مع نهاية يوم أمس السبت، بلغت حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مأساة في الجزائر... وفاة 10 أشخاص غرقا في يوم واحد
شهدت الجزائر، أمس السبت، فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" بولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.
وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة
"الجزائر الجديدة".
وأفادت قناة
"العربية"، أنه مع نهاية يوم أمس السبت، بلغت حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.