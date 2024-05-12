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مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا.. فيديو وصور
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
في إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات كارثة الزلزال في سوريا، تم تدشين عدد من المشاريع التنموية في ريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، لدعم العوائل التي تعتمد... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T00:08+0000
2024-05-12T00:33+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية أن الاتفاقية، التي تم توقيعها لمدة خمس سنوات مع وفد الهلال الأحمر الإماراتي، الذي وصل السبت إلى اللاذقية، ويضم نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود الجنيبي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن الشحي، حددت مجالات العمل المشترك لتأمين حياة آمنة للأسر التي فقدت منازلها، والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بما يدعم الإنتاج الزراعي، وضمان وصول المياه النظيفة، وتمكين النساء بمشاريع مهنية تحقق لهن مصادر دخل مستدامة.وأضاف الجنيني، موجودون هنا لنكون عوناً وسنداً لأخوتنا السوريين، ونأمل أن تكون سوريا دائماً مزدهرة وتصل منتجاتها الزراعية إلى جميع أنحاء العالم.بدوره، أكد محافظ اللاذقية، عامر هلال، لـ "سبوتنيك": الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية التي تأخذ بالحسبان الحاجات المجتمعية وتمكين العائلات، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأمانة السورية للتنمية، مشيراً إلى أن محافظة اللاذقية تقدم كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل عمل هذه المشاريع التنموية.وخلال جولة وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم تدشين مشروع إرواء الأراضي الزراعية في قرية المشيرفة في ريف جبلة ووضعه بالخدمة، والذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الامانة السورية للتنمية.وقال رئيس مجلس بلدة وادي القلع فداء أحمد: يؤمن المشروع المياه النظيفة بشكل مستدام ل 470-500 عائلة تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أساسي، يروي حوالي 700 دونماً من الأراضي المزروعة بالخضار الصيفية، وذلك عبر مصادر الطاقة المتجددة التي تعد ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأعرب عدد من الأهالي لـ "سبوتنيك" عن شكرهم لكل من ساهم في إنجاز هذه المشاريع التنموية، خاصة مشروع الإرواء بالمياه للنظيفة، لما يعانوه من انقطاع طويل في الكهرباء وتأثيره على ضخ المياه، واصفين هذا المشروع بالمهم لما سينعكس إيجاباً قي واقع الإنتاج الزراعي في قرية المشيرفة التي يعتمد معظم سكانها على الزراعة كمصدر للرزق.من جهته، أكد مدير مكتب الأمانة السورية للتنمية في اللاذقية راني صقر أهمية التعاون بين الأمانة السورية والهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ مشاريع تنموية مهمة في اللاذقية. مشيراً إلى أنه من الضروري البحث عن أي فرص متاحة لاستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق التي يتم فيها تنفيذ المشاريع التنموية.كما تم توزيع آلات ومعدات زراعية على الجمعيات الفلاحية في ريف اللاذقية، للمساهمة في تنمية الإنتاج وتستهدف 3500 دونم وأكثر من 1200 مزارع منتسب لهذه التعاونيات بالإضافة لتقديم أسمدة وبذار علفية تساعد الفلاحين في الزراعة ومتطلبات تربية المواشي لدعم منتجاتهم الزراعية والثروة الحيوانية.كما تفقد محافظ اللاذقية والوفد الإماراتي سير الأعمال في المدينة السكنية مسبقة الصنع بعناصر انشائية قابلة للفك والتركيب من "البريكاست" مقاومة للزلزال في ضواحي مدينة اللاذقية، والمخصصة لمتضرري الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20240130/دمشق-تتسلم-نسخة-من-أوراق-اعتماد-أول-سفير-للإمارات-لدى-سوريا-منذ-عام-2011----1085579955.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا.. فيديو وصور

00:08 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 00:33 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
حصري
في إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات كارثة الزلزال في سوريا، تم تدشين عدد من المشاريع التنموية في ريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، لدعم العوائل التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أساسي، وتوقيع اتفاقية تعاون في المجال الإنساني بين (الأمانة السورية للتنمية) و(الهلال الأحمر الإماراتي)، بهدف تمكين المتضررين من زلزال شباط /فبراير من العام الماضي.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية أن الاتفاقية، التي تم توقيعها لمدة خمس سنوات مع وفد الهلال الأحمر الإماراتي، الذي وصل السبت إلى اللاذقية، ويضم نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود الجنيبي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن الشحي، حددت مجالات العمل المشترك لتأمين حياة آمنة للأسر التي فقدت منازلها، والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بما يدعم الإنتاج الزراعي، وضمان وصول المياه النظيفة، وتمكين النساء بمشاريع مهنية تحقق لهن مصادر دخل مستدامة.

وقال حمود الجنيبي، لـ "سبوتنيك"، الاتفاقية بأنها شراكة مهمة للغاية مع الأمانة السورية للتنمية، والتي جاءت كثمرة تعاون وعمل استمر لأكثر من عام منذ زلزال شباط عام 2023، مشيرا إلى افتتاح مشاريع تنموية تستفيد منها الكثير من العوائل، وتدعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في سوريا.

وأضاف الجنيني، موجودون هنا لنكون عوناً وسنداً لأخوتنا السوريين، ونأمل أن تكون سوريا دائماً مزدهرة وتصل منتجاتها الزراعية إلى جميع أنحاء العالم.
بدوره، أكد محافظ اللاذقية، عامر هلال، لـ "سبوتنيك": الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية التي تأخذ بالحسبان الحاجات المجتمعية وتمكين العائلات، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأمانة السورية للتنمية، مشيراً إلى أن محافظة اللاذقية تقدم كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل عمل هذه المشاريع التنموية.
وخلال جولة وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم تدشين مشروع إرواء الأراضي الزراعية في قرية المشيرفة في ريف جبلة ووضعه بالخدمة، والذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الامانة السورية للتنمية.
وقال رئيس مجلس بلدة وادي القلع فداء أحمد: يؤمن المشروع المياه النظيفة بشكل مستدام ل 470-500 عائلة تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أساسي، يروي حوالي 700 دونماً من الأراضي المزروعة بالخضار الصيفية، وذلك عبر مصادر الطاقة المتجددة التي تعد ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب عدد من الأهالي لـ "سبوتنيك" عن شكرهم لكل من ساهم في إنجاز هذه المشاريع التنموية، خاصة مشروع الإرواء بالمياه للنظيفة، لما يعانوه من انقطاع طويل في الكهرباء وتأثيره على ضخ المياه، واصفين هذا المشروع بالمهم لما سينعكس إيجاباً قي واقع الإنتاج الزراعي في قرية المشيرفة التي يعتمد معظم سكانها على الزراعة كمصدر للرزق.
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
© Sputnik . Munther Saeedمشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
1/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
2/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
3/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
4/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
5/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
6/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
7/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
8/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
9/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
10/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
11/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
12/12
© Sputnik . Munther Saeed
مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا 11 مايو 2024
من جهته، أكد مدير مكتب الأمانة السورية للتنمية في اللاذقية راني صقر أهمية التعاون بين الأمانة السورية والهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ مشاريع تنموية مهمة في اللاذقية. مشيراً إلى أنه من الضروري البحث عن أي فرص متاحة لاستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق التي يتم فيها تنفيذ المشاريع التنموية.
السفارة الإماراتية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
دمشق تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011
30 يناير, 14:17 GMT
كما تم توزيع آلات ومعدات زراعية على الجمعيات الفلاحية في ريف اللاذقية، للمساهمة في تنمية الإنتاج وتستهدف 3500 دونم وأكثر من 1200 مزارع منتسب لهذه التعاونيات بالإضافة لتقديم أسمدة وبذار علفية تساعد الفلاحين في الزراعة ومتطلبات تربية المواشي لدعم منتجاتهم الزراعية والثروة الحيوانية.
كما تفقد محافظ اللاذقية والوفد الإماراتي سير الأعمال في المدينة السكنية مسبقة الصنع بعناصر انشائية قابلة للفك والتركيب من "البريكاست" مقاومة للزلزال في ضواحي مدينة اللاذقية، والمخصصة لمتضرري الزلزال.
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