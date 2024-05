مصر تعلق على "إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل" إثر اجتياح رفح الفلسطينية

وقائع المؤتمر الصحفي للسيد/ سامح شكري وزير الخارجية، مع السيدة/ تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا



The joint press conference between the Foreign Ministers of Egypt and Slovenia 🇪🇬🇸🇮@MZEZ_RS@tfajon https://t.co/Hm77qY8348