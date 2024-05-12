https://sputnikarabic.ae/20240512/مصر-تعلن-الانضمام-إلى-جنوب-أفريقيا-في-الدعوى-المرفوعة-ضد-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-1088766467.html

مصر تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

مصر تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تعتزم التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T13:19+0000

2024-05-12T13:19+0000

2024-05-12T13:19+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".وأضاف: "نطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".وأوضح البيان: "نجدد مطالبتنا مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين".وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-خارجية-إسرائيل-تصويت-الأمم-المتحدة-بشأن-منح-فلسطين-العضوية-الكاملة-يظهر-أن-العنف-يؤتي-ثماره-1088717182.html

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