مصر تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:29 GMT
11 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تعتزم مراجعة استراتيجيتها التفاوضية مع إسرائيل، و"مجلس الحرب" يقرر توسيع الهجوم على رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:27 GMT
26 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تتوسع في عملية رفح وتدعو لإخلاء مناطق جديدة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240512/مصر-تعلن-الانضمام-إلى-جنوب-أفريقيا-في-الدعوى-المرفوعة-ضد-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-1088766467.html
مصر تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل
مصر تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تعتزم التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T13:19+0000
2024-05-12T13:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
مصر
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_64679ed5015d92398d9c2874d60afcdc.jpg
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".وأضاف: "نطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".وأوضح البيان: "نجدد مطالبتنا مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين".وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20240510/وزير-خارجية-إسرائيل-تصويت-الأمم-المتحدة-بشأن-منح-فلسطين-العضوية-الكاملة-يظهر-أن-العنف-يؤتي-ثماره-1088717182.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_d1169fdfc9f418c070ef7a33e9896b73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, مصر, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, مصر, العالم العربي

مصر تعلن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

13:19 GMT 12.05.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تعتزم التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وتابع البيان: "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة".

وأضاف: "نطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
وأوضح البيان: "نجدد مطالبتنا مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين".
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
وزير خارجية إسرائيل: تصويت الأمم المتحدة بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة يظهر أن "العنف يؤتي ثماره"
10 مايو, 17:22 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا طلبت، اليوم الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ اجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها.

وهذه هي المرة الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت "إبادة جماعية" ضد الأراضي الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلي في رفح.. فيديو وصور13:05 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала