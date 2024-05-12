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https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والبريج-بغزة-1088781760.html
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح ومخيم البريج بقطاع غزة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T21:05+0000
2024-05-12T21:05+0000
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما أصيب عدد آخر، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا في مخيم البريج، وسط القطاع.في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل وما يقارب 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240511/مقتل-19-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-دير-البلح-وحي-الصبرة-1088746524.html
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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة

21:05 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / -مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح ومخيم البريج بقطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما أصيب عدد آخر، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا في مخيم البريج، وسط القطاع.
في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
مقتل 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على دير البلح وحي الصبرة في قطاع غزة
أمس, 21:38 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل وما يقارب 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
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