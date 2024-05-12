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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html
مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مدينة بيلغورود
مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مدينة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد لمدينة بيلغورود. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T22:12+0000
2024-05-12T22:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
مقتل مدنيين
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موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على تلغرام "تعرضت مدينة بيلغورود مرة أخرى لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية اليوم، مما أثار حزننا الشديد، حيث قُتل ثلاثة مدنيين - فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وامرأة ورجل ماتوا على الفور متأثرين بجراحهم".وتابع "بالإضافة إلى ذلك، أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح".هذا وتعرض مبنى سكني بمدينة بيلغورود اليوم، لقصف عنيف من القوات الأوكرانية، ما أدى إلى انهيار المدخل بالكامل، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.من ناحية أخرى، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقارير من القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر كورينكوف وحاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف فيما يتعلق بانهيار مبنى سكني في بيلغورود نتيجة قصف أوكراني.وبوقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240512/القوات-الروسية-تسقط-14-صاروخا-من-طراز-أولخا-وفامبير---فوق-مقاطعة-بيلغورود--1088775934.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين
روسيا, القوات الأوكرانية, مقتل مدنيين

مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد على مدينة بيلغورود

22:12 GMT 12.05.2024
© Sputnikانهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik
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أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين إثر قصف أوكراني جديد لمدينة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وذكر غلادكوف، عبر قناته على تلغرام "تعرضت مدينة بيلغورود مرة أخرى لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية اليوم، مما أثار حزننا الشديد، حيث قُتل ثلاثة مدنيين - فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وامرأة ورجل ماتوا على الفور متأثرين بجراحهم".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح".
هذا وتعرض مبنى سكني بمدينة بيلغورود اليوم، لقصف عنيف من القوات الأوكرانية، ما أدى إلى انهيار المدخل بالكامل، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.
من ناحية أخرى، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقارير من القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر كورينكوف وحاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف فيما يتعلق بانهيار مبنى سكني في بيلغورود نتيجة قصف أوكراني.
وبوقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.
منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
19:27 GMT
هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
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