https://sputnikarabic.ae/20240512/ملاكمة-سعودية-تهزم-نظيرتها-المصرية-بالضربة-القاضية-فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-1088755533.html
ملاكمة سعودية تهزم نظيرتها المصرية بالضربة القاضية... فيديو أثار تفاعلا واسعا
ملاكمة سعودية تهزم نظيرتها المصرية بالضربة القاضية... فيديو أثار تفاعلا واسعا
سبوتنيك عربي
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لملاكمة سعودية، وهي تهزم منافستها المصرية بالضربة القاضية، خلال مباراة استعراضية في بطولة الشرق الأوسط وشمال... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T07:20+0000
2024-05-12T07:20+0000
2024-05-12T07:20+0000
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ووجهت اللاعبة السعودية، هتان السيف (22 عاما)، الضربة القاضية لنظيرتها المصرية، ندى فهيم، في رقبتها، بعد النزال الذي دار بينهما، يوم الجمعة الماضية، واستمر نحو 42 ثانية، لتنال إشادة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".ونُقلت فهيم إلى المستشفى، فور تلقيها الضربة القاضية من الملاكمة السعودية.وكانت الملاكمة المصرية، ندى فهيم، قد قالت قبل نزالها مع السعودية، هتان السيف، أنه "لأمر نادر أن في السعودية أبطال من الفتيات، وهي هتان. مازالت لم تواجه أحدا مصريا، وذلك لأن كل من تواجههم مثلها من السعودية أو دولة أخرى، وأعتبر هتان مثل أي فتاة لعبت معها ويمكن أقل، الموضوع سهل".يشار إلى أن هتان السيف، أصبحت أول امرأة سعودية تنضم إلى ترويج عالمي لفنون القتال المختلطة، وذلك بعد أن تعاقدت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع رابطة المقاتلين المحترفين (PFL).
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر
ملاكمة سعودية تهزم نظيرتها المصرية بالضربة القاضية... فيديو أثار تفاعلا واسعا
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لملاكمة سعودية، وهي تهزم منافستها المصرية بالضربة القاضية، خلال مباراة استعراضية في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفنون القتالية المختلطة.
ووجهت اللاعبة السعودية، هتان السيف (22 عاما)، الضربة القاضية لنظيرتها المصرية، ندى فهيم، في رقبتها، بعد النزال الذي دار بينهما، يوم الجمعة الماضية، واستمر نحو 42 ثانية، لتنال إشادة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
ونُقلت فهيم إلى المستشفى، فور تلقيها الضربة القاضية من الملاكمة السعودية.
وكانت الملاكمة المصرية، ندى فهيم، قد قالت قبل نزالها مع السعودية، هتان السيف، أنه "لأمر نادر أن في السعودية أبطال من الفتيات، وهي هتان. مازالت لم تواجه أحدا مصريا، وذلك لأن كل من تواجههم مثلها من السعودية أو دولة أخرى، وأعتبر هتان مثل أي فتاة لعبت معها ويمكن أقل، الموضوع سهل".
يشار إلى أن هتان السيف، أصبحت أول امرأة سعودية تنضم إلى ترويج عالمي لفنون القتال المختلطة، وذلك بعد أن تعاقدت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع رابطة المقاتلين المحترفين (PFL).