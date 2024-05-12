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9 قتلى غالبيتهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
9 قتلى غالبيتهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بمقتل 9 فلسطينيين بعد قصف طيران الجيش الإسرائيلي الحربي منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T02:12+0000
2024-05-12T02:12+0000
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
مقتل فلسطينيين
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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الحشاش في منطقة عريّبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل عنيف، المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240511/مقتل-19-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-دير-البلح-وحي-الصبرة-1088746524.html
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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, مقتل فلسطينيين
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, مقتل فلسطينيين

9 قتلى غالبيتهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

02:12 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / -فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بمقتل 9 فلسطينيين بعد قصف طيران الجيش الإسرائيلي الحربي منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الحشاش في منطقة عريّبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.
كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل عنيف، المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.
وأطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار تجاه سيارات إسعاف قرب عيادة الأونروا، وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".
في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
مقتل 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على دير البلح وحي الصبرة
أمس, 21:38 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:53 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
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