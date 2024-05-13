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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/إعلام-أمريكي-يكشف-مايحدث-في-صفوف-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بسبب-الوضع-في-خاركوف-1088784659.html
إعلام أمريكي يكشف ما يحدث في صفوف قيادة القوات الأوكرانية بسبب الوضع في خاركوف
إعلام أمريكي يكشف ما يحدث في صفوف قيادة القوات الأوكرانية بسبب الوضع في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن ضباط قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، يتبادلون اللوم ويتهمون بعضهم بعضا بالهزائم، التي مُنيت بها قواتهم في مقاطعة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T06:38+0000
2024-05-13T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة أمريكية، في تقرير لها، أنه "في بعض المناطق تتراجع القوات المسلحة الأوكرانية، ويلقي القادة الأوكرانيون اللوم على بعضهم بعضا بسبب الهزائم على محاور القتال".وأشار التقرير المنشور في صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن خبراء عسكريين، إلى أن الهجوم الروسي في المنطقة وضع نظام كييف في موقف خطير للغاية، حيث كانت قواته قد استُنفدت بالفعل بسبب مشاكل المساعدات الغربية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240513/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-تشوغوييف-1088784158.html
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روسيا
روسيا

إعلام أمريكي يكشف ما يحدث في صفوف قيادة القوات الأوكرانية بسبب الوضع في خاركوف

06:38 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 13.05.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن ضباط قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، يتبادلون اللوم ويتهمون بعضهم بعضا بالهزائم، التي مُنيت بها قواتهم في مقاطعة خاركوف.
وذكرت صحيفة أمريكية، في تقرير لها، أنه "في بعض المناطق تتراجع القوات المسلحة الأوكرانية، ويلقي القادة الأوكرانيون اللوم على بعضهم بعضا بسبب الهزائم على محاور القتال".
وأشار التقرير المنشور في صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن خبراء عسكريين، إلى أن الهجوم الروسي في المنطقة وضع نظام كييف في موقف خطير للغاية، حيث كانت قواته قد استُنفدت بالفعل بسبب مشاكل المساعدات الغربية.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف
05:24 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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