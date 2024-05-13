https://sputnikarabic.ae/20240513/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعترف-بفشلها-في-الدفاع-عن-فولشانسك-في-مقاطعة-خاركوف-1088786248.html

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بفشلها بالدفاع عن فولشانسك في مقاطعة خاركوف

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بفشلها بالدفاع عن فولشانسك في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية فشلت بالدفاع عن مدينة فولشانسك، التي تعد مدينة متاخمة لروسيا في مقاطعة خاركوف، وبالتالي فإن... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T08:10+0000

2024-05-13T08:10+0000

2024-05-13T08:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت صحيفة "موند" الفرنسية نقلاً عن مصدر عسكري تابع للقوات الأوكرانية وموجود في منطقة القتال، أن التجهيزات الدفاعية في مدينة فولشانسك غير مكتملة ومعدة لمواجهة التقدم الروسي.وأشار المصدر إلى أن المنطقة تفتقر إلى الوسائل الضرورية لـ"صد الهجوم الروسي".وفي سياق متصل، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بالوضع الصعب على محور خاركوف، مؤكدة في الوقت ذاته على "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240513/إعلام-أمريكي-يكشف-مايحدث-في-صفوف-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بسبب-الوضع-في-خاركوف-1088784659.html

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