https://sputnikarabic.ae/20240513/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنى-سكني-في-بيلغورود-إثر-قصف-أوكراني-إلى-14-قتيلا-1088782710.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلاً. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T01:26+0000
2024-05-13T01:26+0000
2024-05-13T01:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، "انتشل رجال الإنقاذ الجثة الرابعة عشرة من تحت أنقاض المبنى في بيلغورود".وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الهجوم الإرهابي.وبوقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلاً.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، "انتشل رجال الإنقاذ الجثة الرابعة عشرة من تحت أنقاض المبنى في بيلغورود".
وانهار قسم كامل من المنزل المكون من 10 طوابق في حي سكني في بيلغورود في وقت سابق من الأحد إثر قصف أوكراني كثيف. وأعقب ذلك هجوم جديد، مساء الأحد، أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين.
وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الهجوم الإرهابي.
وبوقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.
هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.