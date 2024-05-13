https://sputnikarabic.ae/20240513/الحاكم-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلا-في-مقاطعة-كورسك-1088783464.html

الحاكم: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلا في مقاطعة كورسك

الحاكم: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلا في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت الحكومة الإقليمية في مقاطعة كورسك، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلاً في أجواء المقاطعة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T02:00+0000

2024-05-13T02:00+0000

2024-05-13T03:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

طائرة مسيرة

القوات الأوكرانية

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقالت الحكومة الإقليمية في مقاطعة كورسك في رسالة عبر قناتها بـ "تلغرام"، "هذه الليلة، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة ".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات عن خطر هجمات الطائرات بدون طيار في المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا