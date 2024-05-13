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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/الحاكم-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلا-في-مقاطعة-كورسك-1088783464.html
الحاكم: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلا في مقاطعة كورسك
الحاكم: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت الحكومة الإقليمية في مقاطعة كورسك، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلاً في أجواء المقاطعة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T02:00+0000
2024-05-13T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت الحكومة الإقليمية في مقاطعة كورسك في رسالة عبر قناتها بـ "تلغرام"، "هذه الليلة، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة ".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات عن خطر هجمات الطائرات بدون طيار في المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html
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طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا

الحاكم: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلا في مقاطعة كورسك

02:00 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 03:03 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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تابعنا عبر
أفادت الحكومة الإقليمية في مقاطعة كورسك، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلاً في أجواء المقاطعة.
وقالت الحكومة الإقليمية في مقاطعة كورسك في رسالة عبر قناتها بـ "تلغرام"، "هذه الليلة، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة ".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات عن خطر هجمات الطائرات بدون طيار في المقاطعة.

وفي الإطار، قال حاكم بيلغورود، إن الدفاع الجوي الروسي أسقط عدة أهداف جوية حاولت الاقتراب من بيلغورود.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:12 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:32 GMT
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