https://sputnikarabic.ae/20240513/الخارجية-الإيرانية-طهران-لا-تنوي-الانضمام-إلى-دعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-لاعتبارات-قانونية-1088800307.html
الخارجية الإيرانية: طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاعتبارات قانونية
الخارجية الإيرانية: طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاعتبارات قانونية
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أو رفع دعوى مشابهة، لاعتبارات قانونية تتعلق بعدم... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T13:54+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "لقد قدمنا الدعم السياسي لتحرك حكومة جنوب أفريقيا لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وشجعنا الدول الأخرى على دعم هذا العمل المشرف لجنوب أفريقيا".وأضاف كنعاني: "من الناحية السياسية فإن إيران تؤيد مثل هذه الدعوى، ولكن فيما يتعلق بدخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمدعية إلى جانب جنوب أفريقيا، فإنها لا تنوي فعل ذلك، بسبب المبادئ التي تتبناها إيران فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب كنظام شرعي".وأكد كنعاني: "لن نرفع دعوى رسمية أو ننضم إلى هذه الدعوى من الناحية القانونية، فلدينا منهجنا القانوني الخاص".وأعلنت عدة دول دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، تسببت في مقتل أكثر 35 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 79 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240510/ليبيا-تنضم-لجنوب-أفريقيا-في-قضية-الإبادة-الجماعية-المرفوعة-ضد-إسرائيل-لدى-محكمة-العدل-الدولية-1088720665.html
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الخارجية الإيرانية: طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاعتبارات قانونية
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أو رفع دعوى مشابهة، لاعتبارات قانونية تتعلق بعدم اعترافها بدولة إسرائيل، لكنه أوضح أن بلاده تدعم الدعوى سياسيا.
طهران - سبوتنيك
. وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "لقد قدمنا الدعم السياسي لتحرك حكومة جنوب أفريقيا لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وشجعنا الدول الأخرى على دعم هذا العمل المشرف لجنوب أفريقيا".
وأضاف كنعاني: "من الناحية السياسية فإن إيران تؤيد مثل هذه الدعوى
، ولكن فيما يتعلق بدخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمدعية إلى جانب جنوب أفريقيا، فإنها لا تنوي فعل ذلك، بسبب المبادئ التي تتبناها إيران فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب كنظام شرعي".
وأكد كنعاني: "لن نرفع دعوى رسمية أو ننضم إلى هذه الدعوى من الناحية القانونية، فلدينا منهجنا القانوني الخاص".
وأعلنت عدة دول دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل
في قطاع غزة، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، تسببت في مقتل أكثر 35 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 79 ألف مصاب.