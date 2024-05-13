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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-صاروخا-و35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1088784310.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 16 صاروخًا و35 طائرة مسيرة أوكرانية، الليلة الماضية. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T05:43+0000
2024-05-13T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات أخرى من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "فيلخا" وصواريخ موجهة من طائرات "ستورم شادو" ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 صاروخًا من طراز "فيلخا" و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 صواريخ موجهة من طراز "ستورم شادو" و7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، كما تم اعتراض 8 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240513/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-تشوغوييف-1088784158.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

05:43 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 06:04 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوريقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 16 صاروخًا و35 طائرة مسيرة أوكرانية، الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات أخرى من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "فيلخا" وصواريخ موجهة من طائرات "ستورم شادو" ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 صاروخًا من طراز "فيلخا" و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 صواريخ موجهة من طراز "ستورم شادو" و7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، كما تم اعتراض 8 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف
05:24 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:32 GMT
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