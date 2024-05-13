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الدوما الروسي يوافق على تعيينات جديدة لنواب رئيس الوزراء
الدوما الروسي يوافق على تعيينات جديدة لنواب رئيس الوزراء
سبوتنيك عربي
وافق الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الاثنين، على اعتماد تعيينات جديدة لنواب رئيس حكومة روسيا الاتحادية بعد التصويت عليها. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T14:17+0000
2024-05-13T15:08+0000
روسيا
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وفي الجلسة العامة، اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين تاتيانا غوليكوفا نائبة لرئيس وزراء الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية.وجاء في نص مشروع القرار: "1. الموافقة على تعيين تاتيانا ألكسييفنا غوليكوفا، نائبة لرئيس حكومة روسيا الاتحادية، 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية ورئيس حكومة روسيا الاتحادية، 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخه".كما جاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين دميتري يوريفيتش غريغورينكو، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية - رئيسًا للجهاز الحكومي في روسيا الاتحادية"، "وعلى تعيين ألكسندر نوفاك نائباً لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، وصوًت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت".ووافق مجلس الدوما على ترشيح القائم بأعمال وزير الزراعة دميتري باتروشيف، لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالحه 433 نائبا.و اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الموافقة على أليكسي أوفتشوك نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية.وجاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين أليكسي لوغفينوفيتش أوفرتشوك، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية. 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية، رئيس حكومة روسيا الاتحادية. 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه".واعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين يوري تروتنيف، نائبًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية - الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية. وصوّت 376 نائبا لصالح الموافقة على ترشيح تروتنيف، وامتنع 58 نائبا عن التصويت، وصوّت 0 ضد الموافقة، بحسب نتائج التصويت.كما وافق مجلس الدوما على تعيين فيتالي سافيليف، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، حيث سيشرف على النقل. وصوّت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت.واعتمد مجلس الدوما في جلسته العامة مشروع قرار بشأن الموافقة على تعيين دميتري تشيرنيشينكو نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية. وتم اعتماد الترشيح بالإجماع: صوّت لصالحه 432 نائباً.ووافق مجلس الدوما على تعيين مارات خوسنولين لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالح القرار 374 نائبا، وامتنع 61 عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20240513/تشكيلة-الحكومة-الروسية-الجديدة-1088796782.html
https://sputnikarabic.ae/20240511/رئيس-الوزراء-الروسي-يقدم-التشكيل-الحكومي-الجديد-إلى-الدوما-1088738908.html
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روسيا

الدوما الروسي يوافق على تعيينات جديدة لنواب رئيس الوزراء

14:17 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 15:08 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
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وافق الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الاثنين، على اعتماد تعيينات جديدة لنواب رئيس حكومة روسيا الاتحادية بعد التصويت عليها.
وفي الجلسة العامة، اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين تاتيانا غوليكوفا نائبة لرئيس وزراء الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية.
وجاء في نص مشروع القرار: "1. الموافقة على تعيين تاتيانا ألكسييفنا غوليكوفا، نائبة لرئيس حكومة روسيا الاتحادية، 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية ورئيس حكومة روسيا الاتحادية، 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخه".
كما جاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين دميتري يوريفيتش غريغورينكو، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية - رئيسًا للجهاز الحكومي في روسيا الاتحادية"، "وعلى تعيين ألكسندر نوفاك نائباً لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، وصوًت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت".
ووافق مجلس الدوما على ترشيح القائم بأعمال وزير الزراعة دميتري باتروشيف، لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالحه 433 نائبا.
و اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الموافقة على أليكسي أوفتشوك نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية.
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وجاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين أليكسي لوغفينوفيتش أوفرتشوك، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية. 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية، رئيس حكومة روسيا الاتحادية. 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه".
واعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين يوري تروتنيف، نائبًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية - الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية. وصوّت 376 نائبا لصالح الموافقة على ترشيح تروتنيف، وامتنع 58 نائبا عن التصويت، وصوّت 0 ضد الموافقة، بحسب نتائج التصويت.
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وجاء في مشروع القرار: "1. الموافقة على تعيين يوري بتروفيتش تروتنيف، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية - الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية. 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية ورئيس حكومة روسيا الاتحادية. 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ اعتماده".

كما وافق مجلس الدوما على تعيين فيتالي سافيليف، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، حيث سيشرف على النقل. وصوّت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت.
واعتمد مجلس الدوما في جلسته العامة مشروع قرار بشأن الموافقة على تعيين دميتري تشيرنيشينكو نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية. وتم اعتماد الترشيح بالإجماع: صوّت لصالحه 432 نائباً.
ووافق مجلس الدوما على تعيين مارات خوسنولين لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالح القرار 374 نائبا، وامتنع 61 عن التصويت.
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