https://sputnikarabic.ae/20240513/الدوما-الروسي-يوافق-على-تعيينات-جديدة-لنواب-رئيس-الوزراء---1088800848.html

الدوما الروسي يوافق على تعيينات جديدة لنواب رئيس الوزراء

الدوما الروسي يوافق على تعيينات جديدة لنواب رئيس الوزراء

سبوتنيك عربي

وافق الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الاثنين، على اعتماد تعيينات جديدة لنواب رئيس حكومة روسيا الاتحادية بعد التصويت عليها. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T14:17+0000

2024-05-13T14:17+0000

2024-05-13T15:08+0000

روسيا

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وفي الجلسة العامة، اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين تاتيانا غوليكوفا نائبة لرئيس وزراء الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية.وجاء في نص مشروع القرار: "1. الموافقة على تعيين تاتيانا ألكسييفنا غوليكوفا، نائبة لرئيس حكومة روسيا الاتحادية، 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية ورئيس حكومة روسيا الاتحادية، 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخه".كما جاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين دميتري يوريفيتش غريغورينكو، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية - رئيسًا للجهاز الحكومي في روسيا الاتحادية"، "وعلى تعيين ألكسندر نوفاك نائباً لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، وصوًت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت".ووافق مجلس الدوما على ترشيح القائم بأعمال وزير الزراعة دميتري باتروشيف، لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالحه 433 نائبا.و اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الموافقة على أليكسي أوفتشوك نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية.وجاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين أليكسي لوغفينوفيتش أوفرتشوك، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية. 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية، رئيس حكومة روسيا الاتحادية. 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه".واعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين يوري تروتنيف، نائبًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية - الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية. وصوّت 376 نائبا لصالح الموافقة على ترشيح تروتنيف، وامتنع 58 نائبا عن التصويت، وصوّت 0 ضد الموافقة، بحسب نتائج التصويت.كما وافق مجلس الدوما على تعيين فيتالي سافيليف، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، حيث سيشرف على النقل. وصوّت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت.واعتمد مجلس الدوما في جلسته العامة مشروع قرار بشأن الموافقة على تعيين دميتري تشيرنيشينكو نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية. وتم اعتماد الترشيح بالإجماع: صوّت لصالحه 432 نائباً.ووافق مجلس الدوما على تعيين مارات خوسنولين لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالح القرار 374 نائبا، وامتنع 61 عن التصويت.

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