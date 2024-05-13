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الرئيس السابق للبنك الدولي: أمريكا وحلفاؤها يخذلون أتباعهم
الرئيس السابق للبنك الدولي: أمريكا وحلفاؤها يخذلون أتباعهم
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يخذلون الدول التي تعتمد عليهم، مشيرًا إلى أن ضعف أمريكا... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T18:22+0000
2024-05-13T18:22+0000
العالم
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وذكر مالباس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "لينكيدن"، أن "ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم" يؤدي إلى ميل بلدان جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية والصين وروسيا، مؤكدًا أن الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة "فترة كارثية" على الاقتصاد والجغرافيا السياسية والمؤسسات العالمية.وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة مشكلة إنهاء التعاون العسكري مع تشاد والنيجر بمبادرة من هذه الدول. وذكرت المحللة السابقة في البنتاغون والملازم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي كارين كوياتكوفسكي بوقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على هذه الأحداث، أن مثل هذه الخطوات تمثل نهاية وفشل السياسة الاستعمارية الأمريكية المستجدة تجاه أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20240513/خبير-عسكري--واشنطن-ترى-أن-الصراع-مع-روسيا-في-أوكرانيا-بدأ-يخرج-عن-سيطرتها-1088800460.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس السابق للبنك الدولي: أمريكا وحلفاؤها يخذلون أتباعهم

18:22 GMT 13.05.2024
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© flickr.com / Shiny Things
تابعنا عبر
أعلن الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يخذلون الدول التي تعتمد عليهم، مشيرًا إلى أن ضعف أمريكا يؤدي إلى ميل الدول الأفريقية نحو الصين وروسيا.
وذكر مالباس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "لينكيدن"، أن "ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم" يؤدي إلى ميل بلدان جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية والصين وروسيا، مؤكدًا أن الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة "فترة كارثية" على الاقتصاد والجغرافيا السياسية والمؤسسات العالمية.
وأشار مالباس إلى أن المؤسسات العالمية، ودور الولايات المتحدة فيها، تتعرض للفشل، بما في ذلك بسبب الصراعات.
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واستشهد ديفيد مالباس بالنيجر كمثال، وذكر أن "الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يخذلون الكثير من أولئك الذين يعتمدون عليهم".

وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة مشكلة إنهاء التعاون العسكري مع تشاد والنيجر بمبادرة من هذه الدول.
وذكرت المحللة السابقة في البنتاغون والملازم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي كارين كوياتكوفسكي بوقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على هذه الأحداث، أن مثل هذه الخطوات تمثل نهاية وفشل السياسة الاستعمارية الأمريكية المستجدة تجاه أفريقيا.
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