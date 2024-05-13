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السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة مهم سياسيا
السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة مهم سياسيا
سبوتنيك عربي
صرحت السفيرة المصرية نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، بأن "قرار الجمعية العامة الأخير بشأن أحقية فلسطين في عضوية كاملة بالأمم... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T07:30+0000
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وأضافت نجم، لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يظهر دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية، وللتحركات القانونية ولأحقية فلسطين في العضوية الكاملة، وهو أمر له مدلول سياسي كبير وأعطى مزايا كبيرة لفلسطين من الناحية القانونية داخل الجمعية العامة".وأشارت نجم إلى أن "مندوب واشنطن، أكد على موقف بلاده الثابت من هذه المسألة، وأن تصويتًا بالفيتو مرة أخرى ينتظر القرار حال عرضه على مجلس الأمن"، مشيرة إلى أن "هذا يرتبط بالدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في هذه الحرب".وبيّنت أنه "لا يمكن النظر للحرب في غزة على أنها إبادة جماعية من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين بمفردها، لكن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب بدون الدعم الكامل من واشنطن، وهو دعم قانوني وسياسي في المحافل الدولية، وقبول أمور لم يسبق قبولها من أي دولة أخرى وكذلك فيما يتعلق بالتمويل بالمال والسلاح".واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، قرارا بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، ورفضته 9 دول.ووفق مشروع القرار، فإن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة"، وبناءً على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار، وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة، في 28 مايو/ أيار 1948.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-القيادي-بالجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-طلال-أبو-ظريفة-بغارة-إسرائيلية-جنوب-غزة-1088782523.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة مهم سياسيا

07:30 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 13.05.2024)
© AP Photo / Seth Wenigسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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صرحت السفيرة المصرية نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، بأن "قرار الجمعية العامة الأخير بشأن أحقية فلسطين في عضوية كاملة بالأمم المتحدة مهم من الناحية السياسية".
وأضافت نجم، لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يظهر دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية، وللتحركات القانونية ولأحقية فلسطين في العضوية الكاملة، وهو أمر له مدلول سياسي كبير وأعطى مزايا كبيرة لفلسطين من الناحية القانونية داخل الجمعية العامة".
مقاتلون من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يسيرون في نفق في جنوب قطاع غزة، في 19 مايو، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
مقتل قيادي في"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بغارة إسرائيلية جنوبي غزة
أمس, 23:25 GMT
وأشارت نجم إلى أن "مندوب واشنطن، أكد على موقف بلاده الثابت من هذه المسألة، وأن تصويتًا بالفيتو مرة أخرى ينتظر القرار حال عرضه على مجلس الأمن"، مشيرة إلى أن "هذا يرتبط بالدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في هذه الحرب".
وبيّنت أنه "لا يمكن النظر للحرب في غزة على أنها إبادة جماعية من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين بمفردها، لكن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب بدون الدعم الكامل من واشنطن، وهو دعم قانوني وسياسي في المحافل الدولية، وقبول أمور لم يسبق قبولها من أي دولة أخرى وكذلك فيما يتعلق بالتمويل بالمال والسلاح".
تسلسل زمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
وسائط متعددة
التسلسل الزمني لطلب عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
11 مايو, 11:16 GMT
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، قرارا بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.
وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، ورفضته 9 دول.
ووفق مشروع القرار، فإن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة"، وبناءً على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار، وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة، في 28 مايو/ أيار 1948.
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