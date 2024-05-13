https://sputnikarabic.ae/20240513/السفير-السوداني-الكويت-تدعمنا-دون-أي-أجندة-سياسية-أو-تدخلات-1088785045.html

السفير السوداني: الكويت تدعمنا دون أي أجندة سياسية أو تدخلات

السفير السوداني: الكويت تدعمنا دون أي أجندة سياسية أو تدخلات

سبوتنيك عربي

أشاد السفير السوداني لدى الكويت، عوض الكريم الريح بلة، بدعم الكويت لبلاده، مؤكدا أن "الكويت من الدول التي تمارس سياستها الخارجية باعتدال وتضامن مع الأشقاء". 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T07:08+0000

2024-05-13T07:08+0000

2024-05-13T07:08+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن السفير السوداني، قوله بأن "الكويت من الدول القليلة جداً في العالم، التي تقدم الدعم والمساعدات من دون أي شروط ومن دون أي أجندة سياسية ومن دون أي تدخلات، وهذه ميزة في الانخراط مع الكويت في مشروعات اقتصادية لأي بلد يحتاج المساعدة".جاءت تصريحات بلة، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في مقر إقامته، قال خلالها: "شهدنا الكثير من النزاعات، ورأينا وساطة الكويت فيها"، مؤكداً أن "الكويت دولة متصالحة مع نفسها ومع محيطها، وأن السودان يحرص كثيراً على علاقاته معها".وعدد السفير السوداني أشكال دعم الكويت للسودان، والتي من بينها "استثمارات عملاقة على مستوى الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، ومشروعات إنشائية ومشروعات في قطاع الاتصالات، إضافة إلى استثمارات كبيرة جداً لأفراد وشركات في السودان، فضلا عن أن حجم التبادل التجاري لفترة ما قبل الحرب يصل إلى نحو 500 مليون دولار، كما ساهمت الكويت في مشروعات عملاقة ليست ذات أبعاد اقتصادية وحسب وإنما مشروعات ذات أبعاد سياسية".ولفت السفير السوداني إلى أن "الكويت تعتبر أكبر دائن للسودان خارج "نادي باريس"، وإن جملة الديون الكويتية على السودان تفوق الـ15 مليار دولار".وفيما يتعلق بالجالية السودانية في الكويت، قال بلة إن "الكويت تحتضن نحو 20 ألف سوداني مع أسرهم، والسواد الأعظم منهم من الأطباء وأساتذة الجامعات والمحاسبين، إضافة إلى عدد من العمال سواء في الزراعة أو في الرعي، والسفارة تؤمن لهم كل الخدمات التي يحتاجون إليها".وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، وجّه السودان رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، فانيسا فرايزر، بشأن ما وصفه بـ"العدوان الإماراتي على السودان".وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، قدّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، فانيسا فرايزر، ردا على رسالة المندوب الدائم الإماراتي".وقال الحارث، في رسالته، إن "السودان يشدد على أن دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية، التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وبالأخص القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة