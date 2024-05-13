https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-أماكن-تموضعها-التكتيكية-على-5-محاور-استراتيجية-1088793078.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:18+0000
2024-05-13T10:18+0000
2024-05-13T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن قوات مجموعة "زاباد" (الشمال) الروسية عززت مواقعها في بلدات فولشانسك ونيسكوشنوي وليبتسي وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد استهدافها لواء 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات غلوبوكوي وتيكوي في مقاطعة خاركوف. وأضافت الوزارة أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 250 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 17 مركبة عسكرية أخرى، مشيرة إلى أنه خلال المعركة تم تدمير مدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم، وقاذفات "بوك إم" و10 أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أربع مركبات قتالية غربية.
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
10:18 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 10:43 GMT 13.05.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن قوات مجموعة "زاباد" (الشمال) الروسية عززت مواقعها في بلدات فولشانسك ونيسكوشنوي وليبتسي وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد استهدافها لواء 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات غلوبوكوي وتيكوي في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 250 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 17 مركبة عسكرية أخرى، مشيرة إلى أنه خلال المعركة تم تدمير مدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم، وقاذفات "بوك إم" و10 أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أربع مركبات قتالية غربية.