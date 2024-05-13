https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-وتضرب-أهدافا-أوكرانية-في-129-منطقة--1088793482.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:41+0000
2024-05-13T10:41+0000
2024-05-13T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، بأن الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية اسقطت طائرة سو- 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة دون طيار ، وستة صواريخ توشكا أو التكتيكية".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" ومن "فامبير" تشيكية الصنع، و"هيمارس" أمريكية الصنع وخمس قنابل موجهة "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة "هيمار" أمريكية الصنع وأربعة صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع.وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 596 طائرة و 274 طائرة هليكوبتر (مروحية) و 24020 طائرة دون طيار.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابة ومركبة ومدرعة قتالية أخرى و 1295 قاذفة صواريخ و 9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-أماكن-تموضعها-التكتيكية-على-5-محاور-استراتيجية-1088793078.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
10:41 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 13.05.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، بأن الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية اسقطت طائرة سو- 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة دون طيار ، وستة صواريخ توشكا أو التكتيكية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" ومن "فامبير" تشيكية الصنع، و"هيمارس" أمريكية الصنع وخمس قنابل موجهة "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة "هيمار" أمريكية الصنع وأربعة صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع.
وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 596 طائرة و 274 طائرة هليكوبتر (مروحية) و 24020 طائرة دون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابة ومركبة ومدرعة قتالية أخرى و 1295 قاذفة صواريخ و 9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.