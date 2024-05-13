https://sputnikarabic.ae/20240513/المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-اليمن-التحديات-مستمرة-أمام-تحقيق-السلام-في-البلاد-1088802712.html
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: التحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في البلاد
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: التحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في البلاد
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إن "الوضع الإقليمي يعقّد من إمكانية إحراز تقدم في اليمن". 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T14:59+0000
2024-05-13T14:59+0000
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وأوضح غروندبرغ، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن "التحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في اليمن"، مؤكدًا أن المدنيين في اليمن يواجهون باستمرار ظروفاً خطرة.وأضاف: "إن جماعة أنصار الله مستمرة بالمعارك والقصف بالمسيّرات"، مؤكدًا "الاستمرار في إجراء تحضيرات لوقف نار شامل في أرجاء البلاد وتسوية عامة، مع العمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240511/اليمن-14-قتيلا-وجريحا-إثر-مواجهات-بين-القوات-المشتركة-وأنصار-الله-في-محافظة-مأرب-1088750542.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: التحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في البلاد
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إن "الوضع الإقليمي يعقّد من إمكانية إحراز تقدم في اليمن".
وأوضح غروندبرغ، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن "التحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في اليمن"، مؤكدًا أن المدنيين في اليمن يواجهون باستمرار ظروفاً خطرة.
وأضاف: "إن جماعة أنصار الله مستمرة بالمعارك والقصف بالمسيّرات"، مؤكدًا "الاستمرار في إجراء تحضيرات لوقف نار شامل في أرجاء البلاد وتسوية عامة، مع العمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله
"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.