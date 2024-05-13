المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للجيش لمنع التحقيق في إخفاقات وحداته بغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:27 GMT
26 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تتوسع في عملية رفح وتدعو لإخلاء مناطق جديدة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240513/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-ترفض-طلبا-للجيش-لمنع-التحقيق-في-إخفاقات-وحداته-بغزة-1088804237.html
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للجيش لمنع التحقيق في إخفاقات وحداته بغزة
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للجيش لمنع التحقيق في إخفاقات وحداته بغزة
سبوتنيك عربي
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلبا تقدم به الجيش الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة، لمنع التحقيق الذي بدأه مراقب الدولة في إخفاقات... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T17:25+0000
2024-05-13T17:25+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fa0b0c278cb43fddcc80f2e832cdf14.jpg
من ناحيته، رحّب مكتب مراقب الدولة بالقرار، قائلا إن "مراقب الدولة يتوقع من رئيس الأركان الإسرائيلي وجميع الجهات الخاضعة للرقابة، أن يأمروا مرؤوسيهم بأداء الواجب المفروض عليهم بموجب القانون الأساسي: بالتعاون الكامل مع مراقب الدولة والممثلين لمكتبه، أسوة بأجهزة الدفاع الأخرى"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأشار المكتب إلى أن "شكل عمليات التدقيق في جيش الدفاع الإسرائيلي تم تحديده بطريقة تدريجية، وذلك بعد عدة أشهر من المناقشات مع رئيس الأركان، وتم إنشاء آلية تتكيف مع التطورات في زمن الحرب".وفي بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أرسل مراقب الدولة الإسرائيلي، مانانياهو إنغلمان، رسائل إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يطلب منهما تقديم أي أدلة أو وثائق مطلوبة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.وعارض الجيش الإسرائيلي والدولة جهود إنغلمان لفتح تحقيق، وذلك بدعوى أنه سيضر بالمجهود الحربي، من خلال صرف انتباه قادة الجيش الإسرائيلي عن إدارة الحرب الحالية، والتدخل في لجنة تحقيق حكومية مستقبلية في الكارثة العسكرية والاستخباراتية والسياسية لهجوم "حماس".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240512/القسام-تنفذ-عددا-من-العمليات-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1088765335.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2e830253ad6bc01b1e1cc0c296cd926.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للجيش لمنع التحقيق في إخفاقات وحداته بغزة

17:25 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
الجيش الإسرائيلي
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلبا تقدم به الجيش الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة، لمنع التحقيق الذي بدأه مراقب الدولة في إخفاقات الجيش، التي حدثت في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
من ناحيته، رحّب مكتب مراقب الدولة بالقرار، قائلا إن "مراقب الدولة يتوقع من رئيس الأركان الإسرائيلي وجميع الجهات الخاضعة للرقابة، أن يأمروا مرؤوسيهم بأداء الواجب المفروض عليهم بموجب القانون الأساسي: بالتعاون الكامل مع مراقب الدولة والممثلين لمكتبه، أسوة بأجهزة الدفاع الأخرى"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأشار المكتب إلى أن "شكل عمليات التدقيق في جيش الدفاع الإسرائيلي تم تحديده بطريقة تدريجية، وذلك بعد عدة أشهر من المناقشات مع رئيس الأركان، وتم إنشاء آلية تتكيف مع التطورات في زمن الحرب".
وفي بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أرسل مراقب الدولة الإسرائيلي، مانانياهو إنغلمان، رسائل إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يطلب منهما تقديم أي أدلة أو وثائق مطلوبة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وقال إنغلمان بعد أسبوعين من الحرب: "بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على أجوبة فيما يتعلق بمسؤولية جميع العوامل والظروف والمسؤولين عن الفشل - ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".
وعارض الجيش الإسرائيلي والدولة جهود إنغلمان لفتح تحقيق، وذلك بدعوى أنه سيضر بالمجهود الحربي، من خلال صرف انتباه قادة الجيش الإسرائيلي عن إدارة الحرب الحالية، والتدخل في لجنة تحقيق حكومية مستقبلية في الكارثة العسكرية والاستخباراتية والسياسية لهجوم "حماس".
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
"القسام" تنفذ عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي
أمس, 12:41 GMT
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала