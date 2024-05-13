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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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https://sputnikarabic.ae/20240513/بايدن-يصدر-أمرا-بمنع-شركة-مرتبطة-بالصين-من-شراء-عقار-بالقرب-من-قاعدة-صواريخ-استراتيجية-1088812896.html
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T23:03+0000
2024-05-13T23:03+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".
https://sputnikarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية

23:03 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية في ولاية وايومنغ غربي الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "تُحظر هذه الصفقة، ويُحظر ملكية المشترين لأي مصلحة في العقار أو جزء منه، أو الاحتفاظ بأي حقوق ملكية في العقار".
من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
29 أبريل, 14:39 GMT
وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".
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