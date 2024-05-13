https://sputnikarabic.ae/20240513/بايدن-يصدر-أمرا-بمنع-شركة-مرتبطة-بالصين-من-شراء-عقار-بالقرب-من-قاعدة-صواريخ-استراتيجية-1088812896.html
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T23:03+0000
2024-05-13T23:03+0000
2024-05-13T23:03+0000
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الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".
https://sputnikarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية في ولاية وايومنغ غربي الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "تُحظر هذه الصفقة، ويُحظر ملكية المشترين لأي مصلحة في العقار أو جزء منه، أو الاحتفاظ بأي حقوق ملكية في العقار".
من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر
، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".
وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".