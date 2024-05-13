https://sputnikarabic.ae/20240513/تشكيلة-الحكومة-الروسية-الجديدة-1088796782.html
تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
2024-05-13T13:25+0000
2024-05-13T13:25+0000
2024-05-13T13:25+0000
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يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" من هم المرشحون لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة الورسية، التي لم يتم تشكيلها بعد، ويسلط الضوء على التغييرات في الحكومة، مشيراً إلى المسؤولين الذين قد يحتفظون بمناصبهم، وأولئك الذين قد يتم تكليفهم بمناصب جديدة بعد انتهاء مجلس النواب من مراجعتها.وفي 10 مايو/أيار، عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للحكومة، وقد قدم رئيس الوزراء بالفعل مقترحات إلى الرئيس بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية.اقرأ المزيد - رئيس الوزراء الروسي يقدم التشكيل الحكومي الجديد إلى الدوما للنظر فيهاقرأ أيضا - السيرة الذاتية لأندريه بيلاؤوسوف المقترح تعيينه وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
من المتوقع أن يحدد البرلمان الروسي الأسبوع الجاري بشكل فعال التشكيلة الجديدة للحكومة الروسية، من خلال مراجعة الترشيحات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" من هم المرشحون لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة الورسية، التي لم يتم تشكيلها بعد، ويسلط الضوء على التغييرات في الحكومة، مشيراً إلى المسؤولين الذين قد يحتفظون بمناصبهم، وأولئك الذين قد يتم تكليفهم بمناصب جديدة بعد انتهاء مجلس النواب من مراجعتها.
وفي 10 مايو/أيار، عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للحكومة، وقد قدم رئيس الوزراء
بالفعل مقترحات إلى الرئيس بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية.