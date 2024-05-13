https://sputnikarabic.ae/20240513/خبير-عسكري--واشنطن-ترى-أن-الصراع-مع-روسيا-في-أوكرانيا-بدأ-يخرج-عن-سيطرتها-1088800460.html
خبير عسكري: واشنطن ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها
خبير عسكري: واشنطن ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها
سبوتنيك عربي
قال ضابط المخابرات السويسري السابق، جاك بو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها، حيث بدأت فرنسا وألمانيا ودول... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T13:58+0000
2024-05-13T13:58+0000
2024-05-13T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بو في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أن "الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد نفوذها وترى أن الصراع (في أوكرانيا) بدأ يخرج عن سيطرتها".وكما أشار بو، فإن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تشارك في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا، وترسل مدربين ومراقبي مدفعية إلى هناك. ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تورط حلف شمال الأطلسي، كمنظمة واحدة، في حرب مع روسيا، كما يعتقد ضابط المخابرات السابق.ووفقا له، تحاول واشنطن طمأنة الحلفاء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حتى لا يتخذوا خطوات جذرية من شأنها إخراج الوضع عن السيطرة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240513/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعترف-بفشلها-في-الدفاع-عن-فولشانسك-في-مقاطعة-خاركوف-1088786248.html
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روسيا
خبير عسكري: واشنطن ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها
قال ضابط المخابرات السويسري السابق، جاك بو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها، حيث بدأت فرنسا وألمانيا ودول البلطيق في التصرف بشكل مستقل.
وأضاف بو في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أن "الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد نفوذها وترى أن الصراع (في أوكرانيا) بدأ يخرج عن سيطرتها".
ووفقا للخبير، بدأت فرنسا وألمانيا ودول البلطيق فجأة في شن حربها الخاصة من دون الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى الخبير بأن إدراك أن الوضع بحاجة إلى الاستقرار قليل.
وكما أشار بو، فإن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تشارك في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا، وترسل مدربين ومراقبي مدفعية إلى هناك. ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تورط حلف شمال الأطلسي، كمنظمة واحدة، في حرب مع روسيا، كما يعتقد ضابط المخابرات السابق.
ووفقا له، تحاول واشنطن طمأنة الحلفاء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حتى لا يتخذوا خطوات جذرية من شأنها إخراج الوضع عن السيطرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.