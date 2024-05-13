https://sputnikarabic.ae/20240513/رئيس-البنك-الدولي-السابق-يتوقع-كارثة-مالية-لأمريكا-في-2025-1088807779.html
رئيس البنك الدولي السابق يتوقع "كارثة مالية" لأمريكا في 2025
رئيس البنك الدولي السابق يتوقع "كارثة مالية" لأمريكا في 2025
سبوتنيك عربي
حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، من أن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى "كارثة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T18:35+0000
2024-05-13T18:35+0000
2024-05-13T18:35+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_d349b16652b4b963a2f8e0f8a4c273b1.jpg
وأضاف مالباس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب".وأشار مالباس إلى أن "انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين".وأوضح مالباس في منشوره أن "المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة".ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.ويتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صندوق-النقد-الدولي-فشل-أمريكا-في-معالجة-أزمة-ديونها-قد-يهدد-اقتصادها-واقتصاد-العالم-بالانكماش-1077464371.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_5677487c97d9b17e25709fef85d546f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس البنك الدولي السابق يتوقع "كارثة مالية" لأمريكا في 2025
حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، من أن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى "كارثة مالية" بحلول العام المقبل 2025.
وأضاف مالباس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب".
وأشار مالباس إلى أن "انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين".
وأوضح مالباس في منشوره أن "المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.
ويتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار.