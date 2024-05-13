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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
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رئيس البنك الدولي السابق يتوقع "كارثة مالية" لأمريكا في 2025
رئيس البنك الدولي السابق يتوقع "كارثة مالية" لأمريكا في 2025
سبوتنيك عربي
حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، من أن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى "كارثة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T18:35+0000
2024-05-13T18:35+0000
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وأضاف مالباس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب".وأشار مالباس إلى أن "انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين".وأوضح مالباس في منشوره أن "المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة".ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.ويتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صندوق-النقد-الدولي-فشل-أمريكا-في-معالجة-أزمة-ديونها-قد-يهدد-اقتصادها-واقتصاد-العالم-بالانكماش-1077464371.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس البنك الدولي السابق يتوقع "كارثة مالية" لأمريكا في 2025

18:35 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / Tim Sloanبناء البنك الدولي في واشنطن
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
بناء البنك الدولي في واشنطن
© AFP 2023 / Tim Sloan
تابعنا عبر
حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، من أن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى "كارثة مالية" بحلول العام المقبل 2025.
وأضاف مالباس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب".
وأشار مالباس إلى أن "انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين".
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
صندوق النقد الدولي: فشل أمريكا في معالجة أزمة ديونها قد يهدد اقتصادها واقتصاد العالم بالانكماش
26 مايو 2023, 18:49 GMT
وأوضح مالباس في منشوره أن "المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.
ويتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار.
تاريخ ديون أمريكا منذ 1922 - سبوتنيك عربي
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تاريخ ديون أمريكا منذ 1922
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29 مايو 2023, 12:31 GMT
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