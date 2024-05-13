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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/زيلينسكي-يصف-الوضع-في-مقاطعة-خاركوف-بأنه-من-الأكثر-سخونة-1088810422.html
زيلينسكي يصف الوضع في مقاطعة خاركوف بأنه من "الأكثر سخونة"
زيلينسكي يصف الوضع في مقاطعة خاركوف بأنه من "الأكثر سخونة"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T20:39+0000
2024-05-13T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "تستمر أعمالنا الهجومية المضادة، وقد تم تعزيز الاتجاه، على وجه الخصوص في فولشانسك والمناطق الحدودية بشكل عام".وأضاف أن قائد مجموعة القوات العملياتية التكتيكية في خاركوف ميخائيل دراباتي، المكلف بهذه الجبه، موجود في الموقع.ويوم أمس الأحد، وصف زيلينسكي وضع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بالوضع الصعب في اتجاه خاركوف وأشارت إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240513/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-لا-يعرف-ما-يجب-فعله-حيال-التقدم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088809133.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

زيلينسكي يصف الوضع في مقاطعة خاركوف بأنه من "الأكثر سخونة"

20:39 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بأنه أحد الأوضاع "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "تستمر أعمالنا الهجومية المضادة، وقد تم تعزيز الاتجاه، على وجه الخصوص في فولشانسك والمناطق الحدودية بشكل عام".
وأضاف أن قائد مجموعة القوات العملياتية التكتيكية في خاركوف ميخائيل دراباتي، المكلف بهذه الجبه، موجود في الموقع.
ويوم أمس الأحد، وصف زيلينسكي وضع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بالوضع الصعب في اتجاه خاركوف وأشارت إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي: الناتو لا يعرف ما يجب فعله حيال التقدم الروسي بالقرب من خاركوف
19:29 GMT
ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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