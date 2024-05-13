https://sputnikarabic.ae/20240513/سلطات-بيلغورود-مقتل-18-شخصًا-وإصابة-11-آخرين-حصيلة-القصف-الأوكراني-على-المبنى-السكني-في-المقاطعة-1088785240.html
سلطات بيلغورود: مقتل 19 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر القصف الأوكراني على المقاطعة
سلطات بيلغورود: مقتل 19 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر القصف الأوكراني على المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء القصف الإرهابي الأوكراني على المقاطعة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T07:21+0000
2024-05-13T07:21+0000
2024-05-13T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اكتملت عملية إزالة أنقاض المبنى السكني في شارع شفورسا، حيث تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن. خلال القصف المسائي، لقي ثلاثة مدنيين آخرين مصرعهم، وتوفيت امرأة أخرى في المستشفى كانت قد أصيبت في 11 مايو (أيار الجاري)، والمحصلة هي مصرع 19 شخصا من المدنيين والسكان الأبرياء الذين قتلهم نظام كييف".وأضاف غلادكوف: "هناك 11 شخصا لا يزالون في مستشفياتنا، جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240512/ضابط-فرنسي-يكشف-نتائج-الضربة-الروسية-بالقرب-خاركوف-1088781488.html
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روسيا
سلطات بيلغورود: مقتل 19 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر القصف الأوكراني على المقاطعة
07:21 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 07:44 GMT 13.05.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء القصف الإرهابي الأوكراني على المقاطعة.
وكتب غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اكتملت عملية إزالة أنقاض المبنى السكني في شارع شفورسا، حيث تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن. خلال القصف المسائي، لقي ثلاثة مدنيين آخرين مصرعهم، وتوفيت امرأة أخرى في المستشفى كانت قد أصيبت في 11 مايو (أيار الجاري)، والمحصلة هي مصرع 19 شخصا من المدنيين والسكان الأبرياء الذين قتلهم نظام كييف".
وأضاف غلادكوف: "هناك 11 شخصا لا يزالون في مستشفياتنا، جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.