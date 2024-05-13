صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي

© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024
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© AFP 2023
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024
© AFP 2023تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
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© AFP 2023
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
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© AFP 2023
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
© AFP 2023فلسطينيون يقومون بتحميل حاويات المياه على ظهر شاحنة أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة، 11 مايو 2023
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© AFP 2023
فلسطينيون يقومون بتحميل حاويات المياه على ظهر شاحنة أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة، 11 مايو 2023
© AFP 2023فلسطينيون ينقلون أمتعتهم أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة نحو منطقة أكثر أمانًا في 12 مايو 2024
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© AFP 2023
فلسطينيون ينقلون أمتعتهم أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة نحو منطقة أكثر أمانًا في 12 مايو 2024
© AFP 2023امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
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© AFP 2023
امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
© AFP 2023نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024
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© AFP 2023
نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024
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© AFP 2023
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024