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https://sputnikarabic.ae/20240513/طبيب-يكشف-استخدام-القوات-الأوكرانية-لحمض-الـهيدروسيانيك-ضد-المدنيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088793268.html
طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
كشف الطبيب الروسي في العلوم الكيميائية، ليونيد رينك، أن بعض الأسلحة المستخدمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحتوي على مادة الـ"هيدروسيانيك"، تظهر... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:35+0000
2024-05-13T10:35+0000
روسيا
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وقال الطبيب خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المادة المستخدمة هي شبيهة بمادة "نوفيتشوك" الكيميائية، التي تصيب الجهاز العصبي بالشلل، حيث تم توثيق استخدمها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في بلدة سيمينوفكا، وتسببت في ظهور حالات الاختناق والقيء والسعال الشديد لدى السكان المدنيين، حيث لا يزال بعضهم يعاني من بعض هذه الأعراض".وأشار رينك إلى أنه "بعد استخدام هذه المواد الكيميائية، بدأ المواطنون يشعرون بضيق في التنفس، وطعم في الفم مثل مذاق اللوز والمعدن".وتابع رينك، بالقول: "تتوافق هذه الأعراض مع تلك التي لوحظت مع حمض الهيدروسيانيك"، لافتًا إلى أن "حمض الهيدروسيانيك (HCN) وأملاحه والسيانيد تعد من أكثر المواد السامة"، مضيفا أن "حمض الهيدروسيانيك هو سائل شديد التطاير وله طعمة مميزة مثل طعم اللوز المر، وهو سم قوي يسبب التسمم القاتل للإنسان بكمية 0.05 غرام".وعدد الطبيب أعراض التسمم بهذه المادة، قائلا: "تبرز طعمة اللوز المر في الفم والتهاب الحلق والدوخة وسيلان اللعا، والقيء والخوف والصدمة، أما في حالة التسمم الشديد يؤدي إلى فقدان الوعي والتشنجات، احتقان (فيضان الدم في أوعية الدورة الدموية)، وشلل الجهاز التنفسي".
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الأوكرانية-تزيد-من-استخدام-الذخائر-الكيميائية-1088237609.html
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روسيا
روسيا

طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:35 GMT 13.05.2024
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصور تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Sergey Baturin
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تابعنا عبر
كشف الطبيب الروسي في العلوم الكيميائية، ليونيد رينك، أن بعض الأسلحة المستخدمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحتوي على مادة الـ"هيدروسيانيك"، تظهر أعراضها على سكان بلدة سيمينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال الطبيب خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المادة المستخدمة هي شبيهة بمادة "نوفيتشوك" الكيميائية، التي تصيب الجهاز العصبي بالشلل، حيث تم توثيق استخدمها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في بلدة سيمينوفكا، وتسببت في ظهور حالات الاختناق والقيء والسعال الشديد لدى السكان المدنيين، حيث لا يزال بعضهم يعاني من بعض هذه الأعراض".
وأشار رينك إلى أنه "بعد استخدام هذه المواد الكيميائية، بدأ المواطنون يشعرون بضيق في التنفس، وطعم في الفم مثل مذاق اللوز والمعدن".
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تزيد من استخدام الذخائر الكيميائية
24 أبريل, 08:23 GMT
وتابع رينك، بالقول: "تتوافق هذه الأعراض مع تلك التي لوحظت مع حمض الهيدروسيانيك"، لافتًا إلى أن "حمض الهيدروسيانيك (HCN) وأملاحه والسيانيد تعد من أكثر المواد السامة"، مضيفا أن "حمض الهيدروسيانيك هو سائل شديد التطاير وله طعمة مميزة مثل طعم اللوز المر، وهو سم قوي يسبب التسمم القاتل للإنسان بكمية 0.05 غرام".
وعدد الطبيب أعراض التسمم بهذه المادة، قائلا: "تبرز طعمة اللوز المر في الفم والتهاب الحلق والدوخة وسيلان اللعا، والقيء والخوف والصدمة، أما في حالة التسمم الشديد يؤدي إلى فقدان الوعي والتشنجات، احتقان (فيضان الدم في أوعية الدورة الدموية)، وشلل الجهاز التنفسي".
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