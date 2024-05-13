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طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذرية
طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذرية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T17:28+0000
2024-05-13T17:28+0000
إيران
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وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنه "لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية.. وتعارض إيران استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إيران قبل أيام، وشارك حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، في مدينة أصفهان إلى جانب العديد من المسؤولين وسفراء الدول الأجنبية.وکان غروسي قد ذكر، في يناير/ كانون الثاني الفائت، أن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة.وذكر غروسي أن إيران "لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق".
https://sputnikarabic.ae/20240513/إيران-تدين-حقوق-الإنسان-الأمريكية-والإسرائيلية-بعد-نشر-صور-لمعتقل-إسرائيلي-سري-للفلسطينيين-1088800667.html
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إيران, العالم
إيران, العالم

طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذرية

17:28 GMT 13.05.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية.
وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنه "لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية.. وتعارض إيران استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد طالب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، الاثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بدورها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
إيران تدين حقوق الإنسان الأمريكية والإسرائيلية بعد نشر صور لمعتقل إسرائيلي سري للفلسطينيين
14:08 GMT
وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إيران قبل أيام، وشارك حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، في مدينة أصفهان إلى جانب العديد من المسؤولين وسفراء الدول الأجنبية.
وعقد غروسي اجتماعات في إيران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وعدد من المسؤولين.
وکان غروسي قد ذكر، في يناير/ كانون الثاني الفائت، أن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة.
وذكر غروسي أن إيران "لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق".
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