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غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن
غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن
سبوتنيك عربي
شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الاثنين، غارة على محافظة الحديدة في اليمن. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T13:41+0000
2024-05-13T13:41+0000
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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن مصدر أمني، قوله إن الغارة الأمريكية البريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي.وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق اليوم، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأمريكية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240509/زعيم-أنصار-الله-اجتياح-إسرائيل-لمعبر-رفح-هو-تحد-لمصر-وتهديد-لأمنها-وانتهاك-للاتفاقيات-معها-1088673457.html
https://sputnikarabic.ae/20240511/اليمن-14-قتيلا-وجريحا-إثر-مواجهات-بين-القوات-المشتركة-وأنصار-الله-في-محافظة-مأرب-1088750542.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن

13:41 GMT 13.05.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الاثنين، غارة على محافظة الحديدة في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن مصدر أمني، قوله إن الغارة الأمريكية البريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي.
وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق اليوم، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
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زعيم "أنصار الله": اجتياح إسرائيل لمعبر رفح هو تحد لمصر وتهديد لأمنها وانتهاك للاتفاقيات معها
9 مايو, 13:35 GMT
وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأمريكية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.
وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
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وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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