فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:27 GMT
26 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تتوسع في عملية رفح وتدعو لإخلاء مناطق جديدة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240513/فلسطين-تشهد-افتتاح-أول-سفارة-لدولة-بشكل-رسمي-1088797229.html
فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي
فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، افتتاح سفارة افتراضية لدى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ خطوات نهائية قريبا بشأنها بعد إزالة المشكلات... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T13:24+0000
2024-05-13T13:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم افتتاح سفارة إيران الافتراضية في فلسطين بشكل تجريبي في النظام الداخلي لوزارة الخارجية الإيرانية وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وسيجرى العمل على حل أوجه القصور الفنية وآليات التنفيذ، والخطوة التالية هي التنفيذ".ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني، قوله إن "الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون لممارسات الصهاينة الإجرامية في غزة، يأتي بالتزامن مع إجماع المجتمع الدولي الذي بات أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الأطفال على أيدي الصهاينة".وتابع كنعاني، قائلا إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم في أكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الأمريكيون أيضا باتوا معزولين عن شعبهم إثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان".وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".
https://sputnikarabic.ae/20240513/عضو-الفريق-الفلسطيني-بالعدل-الدولية-لـسبوتنيك-المدعي-العام-منحاز-وأمريكا-تؤثر-على-قرارات-المحكمة-1088785881.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي

13:24 GMT 13.05.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، افتتاح سفارة افتراضية لدى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ خطوات نهائية قريبا بشأنها بعد إزالة المشكلات الفنية.
وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم افتتاح سفارة إيران الافتراضية في فلسطين بشكل تجريبي في النظام الداخلي لوزارة الخارجية الإيرانية وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وسيجرى العمل على حل أوجه القصور الفنية وآليات التنفيذ، والخطوة التالية هي التنفيذ".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم أمس الأحد، بأن إسرائيل تمر اليوم بأكثر الظروف عزلة على مدى تاريخها.
ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني، قوله إن "الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون لممارسات الصهاينة الإجرامية في غزة، يأتي بالتزامن مع إجماع المجتمع الدولي الذي بات أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الأطفال على أيدي الصهاينة".
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
عضو الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية لـ"سبوتنيك": المدعي العام منحاز وأمريكا تؤثر على قرارات المحكمة
07:59 GMT
وتابع كنعاني، قائلا إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم في أكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الأمريكيون أيضا باتوا معزولين عن شعبهم إثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان".
ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القرار الحازم الذي صدر عن المجتمع الدولي بتأييد عضوية فلسطين الكاملة لدى منظمة الأمم المتحدة، يدل بوضوح على العزلة الدولية التي أصيب بها الكيان الصهيوني وأمريكا اليوم".
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала