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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/لافروف-سويسرا-لم-تعد-مكانا-مناسبا-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1088794717.html
لافروف: سويسرا لم تعد مكانا مناسبا للمفاوضات بشأن أوكرانيا
لافروف: سويسرا لم تعد مكانا مناسبا للمفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الروسي، المرشح للاحتفاظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن سويسرا لم تعد مناسبة للمفاوضات، بما في ذلك بشأن أوكرانيا. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T11:41+0000
2024-05-13T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ووفقا له، فإن المؤتمر حول أوكرانيا، الذي سيعقد في سويسرا في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، "سيهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا".وقال الوزير خلال اجتماع في مجلس الاتحاد حيث يتم دراسة ترشحه لمنصب رئيس وزارة الخارجية الروسية، أن"سويسرا، بغض النظر عما هو مدرج في جدول الأعمال، لم تعد مناسبة للغاية كمكان لمفاوضات السلام، في السابق، كانت سويسرا دولة محايدة حقًا. والآن انحازت سويسرا بوضوح إلى أوكرانيا".وقد تمت دعوة نحو 160 دولة لحضور الاجتماع، صرح السفير الروسي في بيرن سيرغي غارمونين في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، والذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.وأضاف أن هذا المؤتمر سيتحول إلى حملة علاقات عامة صاخبة لكنها فارغة، وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
https://sputnikarabic.ae/20240512/جنرال-أسترالي-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-القوات-إذا-لم-تسلم-خاركوف-1088763891.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: سويسرا لم تعد مكانا مناسبا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

11:41 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 11:43 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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ذكر وزير الخارجية الروسي، المرشح للاحتفاظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن سويسرا لم تعد مناسبة للمفاوضات، بما في ذلك بشأن أوكرانيا.
ووفقا له، فإن المؤتمر حول أوكرانيا، الذي سيعقد في سويسرا في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، "سيهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا".
وأضاف أنها تركز على صيغة فلاديمير زيلينسكي، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل المبادرات الأخرى القائمة، بما في ذلك الصين، التي تعتبر، بحسب الوزير، "الأكثر شمولا".
وقال الوزير خلال اجتماع في مجلس الاتحاد حيث يتم دراسة ترشحه لمنصب رئيس وزارة الخارجية الروسية، أن"سويسرا، بغض النظر عما هو مدرج في جدول الأعمال، لم تعد مناسبة للغاية كمكان لمفاوضات السلام، في السابق، كانت سويسرا دولة محايدة حقًا. والآن انحازت سويسرا بوضوح إلى أوكرانيا".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أسترالي: أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا لم تسلم خاركوف
أمس, 12:23 GMT

ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، والجدير بالذكر أن روسيا لن تحضره.

وقد تمت دعوة نحو 160 دولة لحضور الاجتماع، صرح السفير الروسي في بيرن سيرغي غارمونين في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، والذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيتحول إلى حملة علاقات عامة صاخبة لكنها فارغة، وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
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