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https://sputnikarabic.ae/20240513/ليبيا-إحباط-أكبر-محاولة-لتهريب-الذهب-في-تاريخ-البلاد-1088802558.html
ليبيا... إحباط أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ البلاد
ليبيا... إحباط أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ البلاد
سبوتنيك عربي
أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين، قرارا بمعاقبة متورطين في كميات ضخمة من الذهب. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T14:47+0000
2024-05-13T14:47+0000
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وأمرت النيابة بحبس مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة – رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، على خلفية القضية، وفقا لموقع "ليبيا الأحرار".وأشار بيان لمكتب النائب العام الليبي، أن القرار جاء "بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بناء على تقارير من جهاز الأمن الداخلي، والتي كشفت تورط مسؤولي الجمارك في ممارسات غير قانونية، تآمروا خلالها مع آخرين لتهريب أكثر من 25 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات النافذة".وأكدت النيابة العامة أن "التحقيقات أسفرت عن إثبات تعّمد المتهين الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".وتعد عملية التهريب هي أكبر محاولة لتهريب الذهب خارج ليبيا في تاريخها، وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار أمريكي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, منوعات
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أسعار الذهب اليوم, منوعات

ليبيا... إحباط أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ البلاد

14:47 GMT 13.05.2024
© RIA Novosti . Alexander Alpatkin / الانتقال إلى بنك الصورسبائك الذهب
سبائك الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
سبائك الذهب
© RIA Novosti . Alexander Alpatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين، قرارا بمعاقبة متورطين في كميات ضخمة من الذهب.
وأمرت النيابة بحبس مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة – رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، على خلفية القضية، وفقا لموقع "ليبيا الأحرار".
وأشار بيان لمكتب النائب العام الليبي، أن القرار جاء "بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بناء على تقارير من جهاز الأمن الداخلي، والتي كشفت تورط مسؤولي الجمارك في ممارسات غير قانونية، تآمروا خلالها مع آخرين لتهريب أكثر من 25 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات النافذة".
وأكدت النيابة العامة أن "التحقيقات أسفرت عن إثبات تعّمد المتهين الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".
وتعد عملية التهريب هي أكبر محاولة لتهريب الذهب خارج ليبيا في تاريخها، وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار أمريكي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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