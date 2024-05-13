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ليبيا تدعو الجانب الروسي لاستئناف تنفيذ خط السكك الحديدية من مصراتة إلى بنغازي
ليبيا تدعو الجانب الروسي لاستئناف تنفيذ خط السكك الحديدية من مصراتة إلى بنغازي
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، علي السعيدي، عن أمله في عودة الشركة الروسية الموكل إليها تنفيذ خط السكك الحديدية "مصراتة - بنغازي"... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T06:31+0000
2024-05-13T06:39+0000
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بنغازي- سبوتنيك. وصرح السعيدي، لـ"سبوتنيك"، بأن "هناك الكثير من الأدوات الخاصة بهذا المشروع وقد وضعت الأقطاب على الأرض ولكن بعد عام 2011، الكثير من الأشياء تم سرقتها".وأضاف السعيدي: "قريبا خلال مؤتمر قازان، سوف أتواصل بخصوص هذا المشروع مجددا وهذا يخدم الطرفين، حيث نحن في أمس الحاجة لخطوط السكة الحديد، لذا نأمل من السلطات الروسية أن تعيد النظر وترجع لاستكمال مشروعها بليبيا".وكانت السلطات الليبية، قد اتفقت مع إحدى الشركات الروسية عام 2008، لتنفيذ مشروع خط سكك حديدية من مصراتة إلى بنغازي، لكن الجانب الروسي أوقف العمل في المشروع مع اندلاع أحداث 2011، وجرى إجلاء الموظفين.واستأنفت السلطات الليبية، في الآونة الأخيرة، مساعي إحياء مشاريع البنية التحتية خاصة السكك الحديدية بالتعاون مع شركات أجنبية لا سيما الروسية والصينية، إذ يدرك الليبيون جيدًا أهمية تطوير السكك الحديدية كمحرك للاقتصاد الوطني.وفي وقت سابق، ثمّن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، حرص روسيا على دعم المسار السلمي وكل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، في مارس/ آذار الماضي، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.كما بحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع، الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة من كل الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20240512/تحركات-أمريكية-مستمرة-للحفاظ-على-نفوذها-في-ليبيا-1088760290.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/هل-سيسهم-الاتحاد-الأفريقي-في-حل-النزاع-بين-الأطراف-المتنازعة-في-ليبيا-1088617454.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

ليبيا تدعو الجانب الروسي لاستئناف تنفيذ خط السكك الحديدية من مصراتة إلى بنغازي

06:31 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 06:39 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق الحوت عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي
سوق الحوت عادة رمضانية ثابتة في مدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعرب وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، علي السعيدي، عن أمله في عودة الشركة الروسية الموكل إليها تنفيذ خط السكك الحديدية "مصراتة - بنغازي" لاستئناف عملها في ليبيا، نظرا لحاجة المواطنين الليبيين لهذا المشروع.
بنغازي- سبوتنيك. وصرح السعيدي، لـ"سبوتنيك"، بأن "هناك الكثير من الأدوات الخاصة بهذا المشروع وقد وضعت الأقطاب على الأرض ولكن بعد عام 2011، الكثير من الأشياء تم سرقتها".
وأضاف السعيدي: "قريبا خلال مؤتمر قازان، سوف أتواصل بخصوص هذا المشروع مجددا وهذا يخدم الطرفين، حيث نحن في أمس الحاجة لخطوط السكة الحديد، لذا نأمل من السلطات الروسية أن تعيد النظر وترجع لاستكمال مشروعها بليبيا".
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وكانت السلطات الليبية، قد اتفقت مع إحدى الشركات الروسية عام 2008، لتنفيذ مشروع خط سكك حديدية من مصراتة إلى بنغازي، لكن الجانب الروسي أوقف العمل في المشروع مع اندلاع أحداث 2011، وجرى إجلاء الموظفين.
واستأنفت السلطات الليبية، في الآونة الأخيرة، مساعي إحياء مشاريع البنية التحتية خاصة السكك الحديدية بالتعاون مع شركات أجنبية لا سيما الروسية والصينية، إذ يدرك الليبيون جيدًا أهمية تطوير السكك الحديدية كمحرك للاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق، ثمّن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، حرص روسيا على دعم المسار السلمي وكل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
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جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، في مارس/ آذار الماضي، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.
كما بحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع، الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة من كل الأطراف.
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