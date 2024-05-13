https://sputnikarabic.ae/20240513/مسؤول-أوكراني-الجيش-الروسي-يبدأ-تطويق-فولشانسك-في-مقاطعة-خاركوف-1088804702.html
مسؤول أوكراني: الجيش الروسي يبدأ تطويق فولشانسك في مقاطعة خاركوف
مسؤول أوكراني: الجيش الروسي يبدأ تطويق فولشانسك في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
قال نائب المجلس الإقليمي المحلي الأوكراني، ألكسندر سكوريك، إن القوات الروسية بدأت تحاصر فولشانسك في مقاطعة خاركوف. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T17:04+0000
2024-05-13T17:04+0000
2024-05-13T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف سكوريك لقناة "إسبرسو" الأوكرانية: "وفقًا للمعلومات الواردة من فولشانسك، بدأت القوات الروسية محاصرة المدينة من جانب واحد، وتدور معارك موضعية معقدة للغاية، وتدافع قوات الدفاع الأوكرانية تحت نيران كثيفة من قبل الجيش الروسي".ويوم أمس الأحد، وصف فلاديمير زيلينسكي وضع القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن الوضع العملياتي في هذا الاتجاه صعب، مشيرة إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240513/مشاهد-لقيام-طاقم-مروحية-كا-52-بشن-ضربات-مباشرة-على-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-1088804040.html
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روسيا, رصد عسكري
مسؤول أوكراني: الجيش الروسي يبدأ تطويق فولشانسك في مقاطعة خاركوف
قال نائب المجلس الإقليمي المحلي الأوكراني، ألكسندر سكوريك، إن القوات الروسية بدأت تحاصر فولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وأضاف سكوريك لقناة "إسبرسو" الأوكرانية: "وفقًا للمعلومات الواردة من فولشانسك، بدأت القوات الروسية محاصرة المدينة من جانب واحد، وتدور معارك موضعية معقدة للغاية، وتدافع قوات الدفاع الأوكرانية تحت نيران كثيفة من قبل الجيش الروسي".
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني، وسط تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، يحرك قوات إضافية لتحقيق استقرار الوضع على خط المواجهة الشمالي الشرقي.
ويوم أمس الأحد، وصف فلاديمير زيلينسكي وضع القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن الوضع العملياتي في هذا الاتجاه صعب، مشيرة إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.
ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.