https://sputnikarabic.ae/20240513/مشاهد-لقيام-طاقم-مروحية-كا-52-بشن-ضربات-مباشرة-على-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-1088804040.html
مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52" بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف
مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52" بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52" بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ما أدى إلى تحييد قوة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T16:27+0000
2024-05-13T16:27+0000
2024-05-13T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبيّن المشاهدة لحظة استهداف المواقع التابعة لقوات كييف من قبل طاقم مروحية "كا-52" وتحقيق إصابات مباشرة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" و"فامبير" التشيكية الصنع، و"هيمارس" الأمريكية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة من طراز "هيمار" الأمريكية الصنع، وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع.وتم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابات ومركبات ومدرعة قتالية و1295 قاذفة صواريخ و9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240513/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-صاروخا-و35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1088784310.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52" بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف
16:27 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 16:37 GMT 13.05.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52" بشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ما أدى إلى تحييد قوة بشرية عسكرية أوكرانية.
وتبيّن المشاهدة لحظة استهداف المواقع التابعة لقوات كييف من قبل طاقم مروحية "كا-52" وتحقيق إصابات مباشرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة مسيرة، و6 صواريخ "توشكا-أو" التكتيكية".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" و"فامبير" التشيكية الصنع، و"هيمارس" الأمريكية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة من طراز "هيمار" الأمريكية الصنع، وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع.
وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 596 طائرة مقاتلة و274 طائرة هليكوبتر (مروحية) و24020 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابات ومركبات ومدرعة قتالية و1295 قاذفة صواريخ و9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.